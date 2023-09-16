مالي وبوركينا فاسو والنيجر توقيع ميثاق تأسيس (تحالف دول الساحل)

مالي وبوركينا فاسو والنيجر توقيع ميثاق تأسيس (تحالف دول الساحل)
التاريخ
9/16/2023 11:30:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 16 - 9 (كونا) -- أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر اليوم السبت التوقيع على ميثاق تأسيس (تحالف دول الساحل) معتبرة إياه بمثابة هيكل لتنسيق جهودها في "الدفاع الجماعي والمشترك" والتعاون الاقتصادي والمساعدة المتبادلة لمصلحة شعوبها.
وقال الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي أسيمي غويتا في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (إكس) إنه وقع اليوم مع رئيسي بوركينا فاسو إبراهيم تراوري والنيجر عبدالرحمن تشياني ميثاق (ليبتاكو - غورما) لتأسيس (تحالف دول الساحل) مضيفا أن هذا التكتل الجديد "سيكون هيكلا للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة لمصلحة شعوبنا".
وأشار غويتا إلى أن الدول الثلاث اتفقت أيضا على "مقاطعة فرنسا وإنهاء وجودها العسكري والاقتصادي" مضيفا أن هذه الدول تتطلع نحو روسيا كشريك جديد في وقت تواجه فيه "تهديدات إرهابية كبيرة" من تنظيم (القاعدة) وما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في منطقة الساحل.
وكانت مالي وبوركينا فاسو حذرتا في وقت سابق المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) من مغبة أي تدخل عسكري محتمل في النيجر حيث شددت الدولتان على أن أي إجراء عسكري ضد النيجر سيكون بمثابة "إعلان حرب" على (واغادوغو) و(باماكو).
وأكدت رئاسة النيجر في ال26 من يوليو الماضي احتجاز عناصر من الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم داخل القصر الرئاسي فيما أعلنت (إيكواس) استعدادها للتدخل عسكريا في حالة "عدم العودة إلى الشرعية الدستورية" في هذا البلد. (النهاية)
م ر / م ع ع
MENAFN16092023000071011013ID1107083199
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.