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مالي وبوركينا فاسو والنيجر توقيع ميثاق تأسيس (تحالف دول الساحل)

9/16/2023 11:30:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 16 - 9 (كونا) -- أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر اليوم السبت التوقيع على ميثاق تأسيس (تحالف دول الساحل) معتبرة إياه بمثابة هيكل لتنسيق جهودها في "الدفاع الجماعي والمشترك" والتعاون الاقتصادي والمساعدة المتبادلة لمصلحة شعوبها.
وقال الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي أسيمي غويتا في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (إكس) إنه وقع اليوم مع رئيسي بوركينا فاسو إبراهيم تراوري والنيجر عبدالرحمن تشياني ميثاق (ليبتاكو - غورما) لتأسيس (تحالف دول الساحل) مضيفا أن هذا التكتل الجديد "سيكون هيكلا للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة لمصلحة شعوبنا".
وأشار غويتا إلى أن الدول الثلاث اتفقت أيضا على "مقاطعة فرنسا وإنهاء وجودها العسكري والاقتصادي" مضيفا أن هذه الدول تتطلع نحو روسيا كشريك جديد في وقت تواجه فيه "تهديدات إرهابية كبيرة" من تنظيم (القاعدة) وما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في منطقة الساحل.
وكانت مالي وبوركينا فاسو حذرتا في وقت سابق المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) من مغبة أي تدخل عسكري محتمل في النيجر حيث شددت الدولتان على أن أي إجراء عسكري ضد النيجر سيكون بمثابة "إعلان حرب" على (واغادوغو) و(باماكو).
وأكدت رئاسة النيجر في ال26 من يوليو الماضي احتجاز عناصر من الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم داخل القصر الرئاسي فيما أعلنت (إيكواس) استعدادها للتدخل عسكريا في حالة "عدم العودة إلى الشرعية الدستورية" في هذا البلد. (النهاية)

م ر / م ع ع




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