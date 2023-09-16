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الدوري الإيطالي: (إنتر) يسحق جاره (ميلان) بخماسية وينفرد بالصدارة

9/16/2023 11:30:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 16 - 9 (كونا) -- حسم فريق (إنتر ميلان) دربي المدينة بفوز ساحق على غريمه (إيه سي ميلان) بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم لينفرد وحيدا بصدارة الترتيب.
وفي أهم مباريات اليوم على ملعب استاد (سان سيرو) فاز (النيروادزوري) على جاره وغريمه (الروسونيري) بخمسة أهداف استهلها هنريك مخيتاريان بهدف مبكر بعد خمس دقائق من صافرة البداية تلاه ماركوس تورام في الدقيقة ال38 من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني عاد مخيتاريان في الدقيقة ال69 ليسجل هدفه الثاني وهدف (إنتر) الثالث تلاه هاكان كالهان أوغلو في الدقيقة ال79 من ضربة جزاء قبل أن يختتم دافيد فراتيزي بالهدف الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وفي المقابل تمكن رافائيل لياو في الدقيقة ال57 من إحراز هدف (ميلان) الوحيد في شباك (إنتر ميلان).
وفي وقت سابق بمدينة (تورينو) فاز (يوفنتوس) بسهولة على ضيفه (لاتسيو) المتعسر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد استهلهما دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول ثم فيديريكو كييزا في الدقيقة ال26 واختتمها فلاهوفيتش في الدقيقة ال67 بعدما سجل لويس ألبرتو في الدقيقة 64 هدف (لاتسيو) الوحيد.
وفي آخر مباريات الليلة نجا حامل اللقب (نابولي) الزائر من الهزيمة بالتعادل بعدما تقدم صاحب الأرض (جنوه) بهدفين سجلهما ماتيا باني في الدقيقة ال40 وماتيو ريتيغوي في الدقيقة ال56 لكن (نابولي) تمكن من الرد في الربع ساعة الأخيرة بهدفين سجلهما جاكومو راسبادوري في الدقيقة ال76 وماتيو بوليتانو في الدقيقة ال84 من عمر المباراة.
وبهذه النتائج يحتكر (إنتر ميلان) المركز الأول وحيدا برصيد 12 نقطة أمام (يوفنتوس) في المركز الثاني برصيد 10 نقاط متخطيا (إيه سي ميلان) في المركز الثالث برصيد تسع نقاط. (النهاية)

م ن / ر ج




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