الدوري الإيطالي: (إنتر) يسحق جاره (ميلان) بخماسية وينفرد بالصدارة

الدوري الإيطالي: (إنتر) يسحق جاره (ميلان) بخماسية وينفرد بالصدارة
التاريخ
9/16/2023 11:30:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 16 - 9 (كونا) -- حسم فريق (إنتر ميلان) دربي المدينة بفوز ساحق على غريمه (إيه سي ميلان) بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم لينفرد وحيدا بصدارة الترتيب.
وفي أهم مباريات اليوم على ملعب استاد (سان سيرو) فاز (النيروادزوري) على جاره وغريمه (الروسونيري) بخمسة أهداف استهلها هنريك مخيتاريان بهدف مبكر بعد خمس دقائق من صافرة البداية تلاه ماركوس تورام في الدقيقة ال38 من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني عاد مخيتاريان في الدقيقة ال69 ليسجل هدفه الثاني وهدف (إنتر) الثالث تلاه هاكان كالهان أوغلو في الدقيقة ال79 من ضربة جزاء قبل أن يختتم دافيد فراتيزي بالهدف الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وفي المقابل تمكن رافائيل لياو في الدقيقة ال57 من إحراز هدف (ميلان) الوحيد في شباك (إنتر ميلان).
وفي وقت سابق بمدينة (تورينو) فاز (يوفنتوس) بسهولة على ضيفه (لاتسيو) المتعسر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد استهلهما دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول ثم فيديريكو كييزا في الدقيقة ال26 واختتمها فلاهوفيتش في الدقيقة ال67 بعدما سجل لويس ألبرتو في الدقيقة 64 هدف (لاتسيو) الوحيد.
وفي آخر مباريات الليلة نجا حامل اللقب (نابولي) الزائر من الهزيمة بالتعادل بعدما تقدم صاحب الأرض (جنوه) بهدفين سجلهما ماتيا باني في الدقيقة ال40 وماتيو ريتيغوي في الدقيقة ال56 لكن (نابولي) تمكن من الرد في الربع ساعة الأخيرة بهدفين سجلهما جاكومو راسبادوري في الدقيقة ال76 وماتيو بوليتانو في الدقيقة ال84 من عمر المباراة.
وبهذه النتائج يحتكر (إنتر ميلان) المركز الأول وحيدا برصيد 12 نقطة أمام (يوفنتوس) في المركز الثاني برصيد 10 نقاط متخطيا (إيه سي ميلان) في المركز الثالث برصيد تسع نقاط. (النهاية)
م ن / ر ج
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