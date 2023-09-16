(برشلونة) يهزم (بيتيس) بخماسية نظيفة ويعتلي صدارة الدوري الإسباني

(برشلونة) يهزم (بيتيس) بخماسية نظيفة ويعتلي صدارة الدوري الإسباني
التاريخ
9/16/2023 11:30:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 16 - 9 (كونا) -- اعتلى (برشلونة) صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تحقيقه فوزا ساحقا على ضيفه (ريال بيتيس) بخماسية نظيفة اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.
وسجل البرتغالي جواو فيليكس هدف التقدم في الدقيقة ال25 فيما أضاف زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة ال32 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب (لويس كامبانيس الأولمبي) في (برشلونة).
وفي الشوط الثاني عزز فيران توريس بهدف ثالث في الدقيقة ال62 وأضاف رافينيا الهدف الرابع في الدقيقة ال66 فيما اختتم البرتغالي جواو كانسيلو بهدف خامس وأخير في الدقيقة ال81.
وبهذه النتيجة حصد (برشلونة) النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى 13 نقطة ليعتلي صدارة الترتيب العام للمسابقة مؤقتا متقدما بواقع نقطة واحدة على (ريال مدريد) الثاني بالترتيب فيما تجمد رصيد (بيتس) عند سبع نقاط في المركز التاسع بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز (فالنسيا) الخامس على (أتلتيكو مدريد) السابع بثلاثة أهداف نظيفة وكذلك فاز (رايو فايكانو) السادس في الترتيب بثنائية نظيفة على (ألافيس) كما فاز (أتلتيك بلباو) الثالث بالترتيب بثلاثية نظيفة على (قادش).
وتستأنف الجولة مبارياتها غدا الأحد مع مواجهات بين (ريال مدريد) الثاني في الترتيب و (ريال سوسيداد) صاحب المركز العاشر بالترتيب وبين (فياريال) صاحب المركز ال16 و(ألمريا) وبين (إشبيلية) متذيل الترتيب و(لاس بالماس) قبل أن يختتمها (غرناطة) صاحب المركز ال17 باستقبال (جيرونا) الرابع في الترتيب. (النهاية)
ه ن د / م ع ع
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