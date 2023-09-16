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(برشلونة) يهزم (بيتيس) بخماسية نظيفة ويعتلي صدارة الدوري الإسباني

9/16/2023 11:30:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 16 - 9 (كونا) -- اعتلى (برشلونة) صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تحقيقه فوزا ساحقا على ضيفه (ريال بيتيس) بخماسية نظيفة اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.
وسجل البرتغالي جواو فيليكس هدف التقدم في الدقيقة ال25 فيما أضاف زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة ال32 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب (لويس كامبانيس الأولمبي) في (برشلونة).
وفي الشوط الثاني عزز فيران توريس بهدف ثالث في الدقيقة ال62 وأضاف رافينيا الهدف الرابع في الدقيقة ال66 فيما اختتم البرتغالي جواو كانسيلو بهدف خامس وأخير في الدقيقة ال81.
وبهذه النتيجة حصد (برشلونة) النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى 13 نقطة ليعتلي صدارة الترتيب العام للمسابقة مؤقتا متقدما بواقع نقطة واحدة على (ريال مدريد) الثاني بالترتيب فيما تجمد رصيد (بيتس) عند سبع نقاط في المركز التاسع بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز (فالنسيا) الخامس على (أتلتيكو مدريد) السابع بثلاثة أهداف نظيفة وكذلك فاز (رايو فايكانو) السادس في الترتيب بثنائية نظيفة على (ألافيس) كما فاز (أتلتيك بلباو) الثالث بالترتيب بثلاثية نظيفة على (قادش).
وتستأنف الجولة مبارياتها غدا الأحد مع مواجهات بين (ريال مدريد) الثاني في الترتيب و (ريال سوسيداد) صاحب المركز العاشر بالترتيب وبين (فياريال) صاحب المركز ال16 و(ألمريا) وبين (إشبيلية) متذيل الترتيب و(لاس بالماس) قبل أن يختتمها (غرناطة) صاحب المركز ال17 باستقبال (جيرونا) الرابع في الترتيب. (النهاية)

ه ن د / م ع ع




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