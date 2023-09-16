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منتخب الكويت للكريكت يفوز على نظيره البحريني في بطولة الخليج بالدوحة

9/16/2023 11:30:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 16 - 9 (كونا) -- فاز منتخب الكويت للعبة الكريكيت اليوم السبت على نظيره البحريني بنتيجة 124 ركضة مقابل 123 محققا بذلك انتصاره الثاني على التوالي في بطولة الخليج الأولى للعبة للكريكت المقامة في الدوحة.
واستطاع منتخب الكويت أن يحقق نقطتين ثمينتين من المنتخب البحريني ليرفع بهما رصيده في البطولة إلى أربع نقاط بعد أن حقق أمس الجمعة فوزا على نظيره السعودي.
وقال مدير الفريق محمود عبدالله في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب المباراة إن مباراة المنتخب الكويتي ضد نظيره البحريني اتسمت بالندية والسرعة لكن استطاع لاعبو المنتخب الكويتي الفوز وتقديم مجهود مميز في شوطي المباراة ليخرجوا منتصرين بمجموع الركضات.
وبين أن البطولة تقام بنظام الدوري وتجميع النقاط مؤكدا أن طموح المنتخب الكويتي الآن الفوز والوصول إلى الدور النهائي ثم التركيز على إحراز لقب البطولة.
يذكر أن بطولة الخليج للعبة الكريكت التي تستضيفها قطر انطلقت أمس وتستمر حتى ال23 من الشهر الجاري. (النهاية)

س س س / م ع ع




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