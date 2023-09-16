منتخب الكويت للكريكت يفوز على نظيره البحريني في بطولة الخليج بالدوحة
التاريخ
9/16/2023 11:30:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 16 - 9 (كونا) -- فاز منتخب الكويت للعبة الكريكيت اليوم السبت على نظيره البحريني بنتيجة 124 ركضة مقابل 123 محققا بذلك انتصاره الثاني على التوالي في بطولة الخليج الأولى للعبة للكريكت المقامة في الدوحة.
واستطاع منتخب الكويت أن يحقق نقطتين ثمينتين من المنتخب البحريني ليرفع بهما رصيده في البطولة إلى أربع نقاط بعد أن حقق أمس الجمعة فوزا على نظيره السعودي.
وقال مدير الفريق محمود عبدالله في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب المباراة إن مباراة المنتخب الكويتي ضد نظيره البحريني اتسمت بالندية والسرعة لكن استطاع لاعبو المنتخب الكويتي الفوز وتقديم مجهود مميز في شوطي المباراة ليخرجوا منتصرين بمجموع الركضات.
وبين أن البطولة تقام بنظام الدوري وتجميع النقاط مؤكدا أن طموح المنتخب الكويتي الآن الفوز والوصول إلى الدور النهائي ثم التركيز على إحراز لقب البطولة.
يذكر أن بطولة الخليج للعبة الكريكت التي تستضيفها قطر انطلقت أمس وتستمر حتى ال23 من الشهر الجاري. (النهاية)
س س س / م ع ع
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