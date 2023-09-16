موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
التاريخ
9/16/2023 11:30:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - جامعة الكويت تؤكد جاهزيتها لاستقبال أكثر من 43 ألف طالب وطالبة منهم 7533 مستجدا مع بداية انطلاق العام الجامعي الجديد يوم غد الأحد لا سيما بعد استكمال جداول الطلبة وعملية السحب والإضافة الخميس الماضي.
أربيل - مجلس أمن إقليم كردستان العراق يعلن أن مؤسساته تمكنت من إلقاء القبض على القيادي في ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) زيدان خليفة أحمد مطر الملقب بأبي ليلى والذي تورط في "أعمال إرهابية عدة" وهو كان أمير قطاع (سعد بن أبي وقاص) في ولاية (دجلة).
اسطنبول - وزارة الدفاع التركية تعلن تدمير 31 هدفا لتنظيم (حزب العمال) الكردستاني في غارات جوية على منطقة (غارا) شمالي العراق.
الجزائر - مالي وبوركينا فاسو والنيجر تعلن التوقيع على ميثاق تأسيس (تحالف دول الساحل) وتعتبره بمثابة هيكل لتنسيق جهودها في "الدفاع الجماعي والمشترك" والتعاون الاقتصادي والمساعدة المتبادلة لمصلحة شعوبها.
الجزائر - وزارة الخارجية في بوركينا فاسو تعلن طرد الملحق العسكري في سفارة فرنسا بتهمة ممارسة "أنشطة تخريبية" وأمهلته أسبوعين لمغادرة البلاد. (النهاية) ر ج
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