موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

أربيل - مجلس أمن إقليم كردستان العراق يعلن أن مؤسساته تمكنت من إلقاء القبض على القيادي في ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) زيدان خليفة أحمد مطر الملقب بأبي ليلى والذي تورط في "أعمال إرهابية عدة" وهو كان أمير قطاع (سعد بن أبي وقاص) في ولاية (دجلة).

اسطنبول - وزارة الدفاع التركية تعلن تدمير 31 هدفا لتنظيم (حزب العمال) الكردستاني في غارات جوية على منطقة (غارا) شمالي العراق.

الجزائر - مالي وبوركينا فاسو والنيجر تعلن التوقيع على ميثاق تأسيس (تحالف دول الساحل) وتعتبره بمثابة هيكل لتنسيق جهودها في "الدفاع الجماعي والمشترك" والتعاون الاقتصادي والمساعدة المتبادلة لمصلحة شعوبها.

الجزائر - وزارة الخارجية في بوركينا فاسو تعلن طرد الملحق العسكري في سفارة فرنسا بتهمة ممارسة "أنشطة تخريبية" وأمهلته أسبوعين لمغادرة البلاد. (النهاية) ر ج