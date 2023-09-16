أنشطة متنوعة للشباب في محافظتي الكرك واربد

الكرك ، اربد 16 أيلول (بترا)-نظمت عدد من المراكز الشبابية في المحافظات أنشطة متنوعة خدمة لمنتسبيها من الشباب.

ونظم مركز شباب غور الصافي اليوم السبت، مسيرا كشفيا في منطقة سد النقع شارك به 15 شابا من أعضاء المركز.

وتحدث رئيس المركز محمد المرادات خلال النشاط، عن دور الحركة الكشفية في تنمية المجتمعات، وبعض المهارات الكشفية والإرشادية مثل الوعد والقانون الكشفي والصيحات والأناشيد الكشفية والإرشادية.

فيما تحدث القائد عبدالله العشيبات، عن أهداف الحركة الكشفية وأهدافها ومراحلها العمرية، إضافة إلى الحديث عن دلالات العلم الأردني وأهميته.

وبين القائد محمد الشعار أدوار ومسؤوليات أفراد الطليعة، وأخلاقيات الزي الكشفي، كما تدرب المشاركين على مهارات حل المشكلات، واتخاذ القرارات.

وفي اربد، نظم مركز شباب إربد النموذجي، اليوم، دورة تدريبية لتعليم المهارات الأساسية في الحلاقة، وذلك بمشاركة 21 شابا ضمن الفئة العمرية من 15_17 عاما.

كما نظم مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج دورة لياقة بدنية، وذلك بحضور 15 شاباً، ضمن الفئة العمرية من (12- 17 عاما).

واشتملت الدورة التدريبية على تمارين شد الحبل وألعاب رياضية منوعة ولعبة الحلقات الرياضية والكرة، إضافة الى تمرين المعدة والتدريب على الأجهزة الرياضية المختلفة وكيفية استخدام كل منها.

وفي سياق متصل نظم مركز شباب وشابات الصريح دورة حول الإسعافات الأولية، وذلك بمشاركة 20 شابا من أعضاء المركز.

--(بترا)

ع ج/ع ع/ب ع/ ع ط

16/09/2023 23:28:19