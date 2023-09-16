جرش : مؤتمر حول الأحزاب ودور الاتحاد العام للجمعيات بالمنظومة السياسية

جرش 16 أيلول (بترا) – نظم ملتقى شباب جرش ومبادرة " يلا نشارك يلا نتحزب " اليوم في قاعة غرفة تجارة جرش مؤتمر عن الاحزاب السياسية في الاردن ودور الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في الرؤية الملكية لتحديث المنظومة السياسية بالشراكة مع الاتحاد العام.

وأكد رئيس الاتحاد العام وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور عاطف عضيبات أهمية الائتلاف بين الأحزاب ذات البرامج المتقاربة والتي تشكل تأثيرا في مستقبل الحياة البرلمانية القائمة على التوسع المتدرج في المقاعد الحزبية وصولا للحكومات البرلمانية، مبينا أن الأردن استطاع رغم الظروف الاقتصادية أن يتجاوز المعيقات والتحديات والحفاظ على أمنه واستقراره.

وأضاف العضيبات، أن هناك بعض الفئات المجتمعية ما زالت تكتنفها التخوفات من الانتساب إلى الأحزاب ومن مهام هذه الجلسة إقناع المواطن بالانضمام الى الاحزاب الوطنية التي تسعى الى تعزيز العمل الحزبي.

وقال رئيس المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الاجتماعي العين جميل النمري إن العمل الحزبي تجاوز الانغلاق الايديولوجي وأصبح أكثر مرونة في العمل القائم على روية واقعية ولكنها ملتزمة بالمبادئ والقيم التي يفترض أن تقوم عليه، مبينا أن الأردن يمر بحالة استثنائية تشجع العمل الحزبي البرامجي الذي سيتشكل مستقبلا ليكون الرافعة الأقوى للحياة السياسية والتنمية الشمولية وهو ما يستدعي استثمار هذا المناخ الايجابي كي تثبت الأحزاب نفسها على ارض الواقع وكسب التأييد لبرامجها.

واستعرض عدد من أمناء الأحزاب منهم حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني و حزب تقدم الدكتور خالد البكار الرؤى الملكية حول تعزيز الحياة الحزبية والتأطر ضمن أحزاب سياسية لدفع عجلة التقدم إلى الأمام في مختلف القطاعات والتحفيز للانتساب والمشاركة الحزبية الفاعلة في المجتمع بوصفها الطريق الوحيد للإصلاح السياسي.

من جهته أكد رئيس ملتقى شباب جرش ورئيس المبادرة سيف بني مصطفى الذي ادار فعاليات المؤتمر أهمية المؤتمر الذي يركز على إعطاء الفرصة للحديث عن أهداف ورسالة الأحزاب وتعزيز ثقة المواطن في الانتساب والمشاركة في العمل الحزبي.

واشتملت فعاليات المؤتمر الذي حضره عدد من الناشطين الحزبيين وأبناء المجتمع المحلي في جرش على حوار ونقاش حول رؤية المجتمع المحلي للأحزاب في تفعيل الحياة الحزبية.

--(بترا )

ع ف/ب ع/ع ط

16/09/2023 23:22:15