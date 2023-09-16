جرش : مؤتمر حول الأحزاب ودور الاتحاد العام للجمعيات بالمنظومة السياسية

جرش : مؤتمر حول الأحزاب ودور الاتحاد العام للجمعيات بالمنظومة السياسية
التاريخ
9/16/2023 11:30:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
جرش 16 أيلول (بترا) – نظم ملتقى شباب جرش ومبادرة " يلا نشارك يلا نتحزب " اليوم في قاعة غرفة تجارة جرش مؤتمر عن الاحزاب السياسية في الاردن ودور الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في الرؤية الملكية لتحديث المنظومة السياسية بالشراكة مع الاتحاد العام.
وأكد رئيس الاتحاد العام وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور عاطف عضيبات أهمية الائتلاف بين الأحزاب ذات البرامج المتقاربة والتي تشكل تأثيرا في مستقبل الحياة البرلمانية القائمة على التوسع المتدرج في المقاعد الحزبية وصولا للحكومات البرلمانية، مبينا أن الأردن استطاع رغم الظروف الاقتصادية أن يتجاوز المعيقات والتحديات والحفاظ على أمنه واستقراره.
وأضاف العضيبات، أن هناك بعض الفئات المجتمعية ما زالت تكتنفها التخوفات من الانتساب إلى الأحزاب ومن مهام هذه الجلسة إقناع المواطن بالانضمام الى الاحزاب الوطنية التي تسعى الى تعزيز العمل الحزبي.
وقال رئيس المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الاجتماعي العين جميل النمري إن العمل الحزبي تجاوز الانغلاق الايديولوجي وأصبح أكثر مرونة في العمل القائم على روية واقعية ولكنها ملتزمة بالمبادئ والقيم التي يفترض أن تقوم عليه، مبينا أن الأردن يمر بحالة استثنائية تشجع العمل الحزبي البرامجي الذي سيتشكل مستقبلا ليكون الرافعة الأقوى للحياة السياسية والتنمية الشمولية وهو ما يستدعي استثمار هذا المناخ الايجابي كي تثبت الأحزاب نفسها على ارض الواقع وكسب التأييد لبرامجها.
واستعرض عدد من أمناء الأحزاب منهم حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني و حزب تقدم الدكتور خالد البكار الرؤى الملكية حول تعزيز الحياة الحزبية والتأطر ضمن أحزاب سياسية لدفع عجلة التقدم إلى الأمام في مختلف القطاعات والتحفيز للانتساب والمشاركة الحزبية الفاعلة في المجتمع بوصفها الطريق الوحيد للإصلاح السياسي.
من جهته أكد رئيس ملتقى شباب جرش ورئيس المبادرة سيف بني مصطفى الذي ادار فعاليات المؤتمر أهمية المؤتمر الذي يركز على إعطاء الفرصة للحديث عن أهداف ورسالة الأحزاب وتعزيز ثقة المواطن في الانتساب والمشاركة في العمل الحزبي.
واشتملت فعاليات المؤتمر الذي حضره عدد من الناشطين الحزبيين وأبناء المجتمع المحلي في جرش على حوار ونقاش حول رؤية المجتمع المحلي للأحزاب في تفعيل الحياة الحزبية.
--(بترا )
ع ف/ب ع/ع ط
16/09/2023 23:22:15
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