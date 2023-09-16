مغير السرحان يتفوق على الأهلي في دوري المحترفين

مغير السرحان يتفوق على الأهلي في دوري المحترفين
التاريخ
9/16/2023 11:30:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17أيلول (بترا)- تفوق فريق مغير السرحان على نظيره الأهلي اليوم السبت، بهدف واحد دون رد.
وتفوق مغير السرحان في اللقاء الذي أقيم لحساب الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم، بهدف سجله لاعب الأهلي علي حجبي عن طريق الخطأ في مرماه، ليرفع مغير السرحان رصيده الى 6 نقاط، في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 4 نقاط في المركز التاسع.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ ع ط
16/09/2023 23:17:11
MENAFN16092023000117011021ID1107083191
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