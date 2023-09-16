مغير السرحان يتفوق على الأهلي في دوري المحترفين

عمان 17أيلول (بترا)- تفوق فريق مغير السرحان على نظيره الأهلي اليوم السبت، بهدف واحد دون رد.

وتفوق مغير السرحان في اللقاء الذي أقيم لحساب الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم، بهدف سجله لاعب الأهلي علي حجبي عن طريق الخطأ في مرماه، ليرفع مغير السرحان رصيده الى 6 نقاط، في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 4 نقاط في المركز التاسع.

--(بترا)

ض ع/ب ع/ ع ط

16/09/2023 23:17:11