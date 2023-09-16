حوارية بالزرقاء للتحفيز على المشاركة السياسية

الزرقاء 16أيلول(بترا)-عمر ضمرة-نظم مركز القدس للدراسات السياسية، اليوم السبت،في قاعة لجنة تحسين خدمات مخيم الزرقاء، ندوة حوارية بعنوان "ضرورة تحفيز المشاركة السياسية والابتعاد عن العزوف"، بحضور جمع من ممثلي الأحزاب والناشطين السياسيين والقطاع النسائي .

وتحدث مدير مركز القدس الكاتب عريب الرنتاوي ،عن أهمية مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وإقرار قانوني الأحزاب والانتخابات، موضحا ان الأردن بات يشهد حراكاً سياسياً ملحوظاً.

وقال إننا أمام تجربة سياسية وحزبية مغايرة عن كل ما سبق، إذ يستطيع المواطن أن يلمس الجدية والنشاط لأحزاب عديدة قاومت ضغوطات عدة وتجاوزت تحديات كبيرة في الماضي، حيث تسعى لحجز مكانة على الخارطة السياسية الأردنية.

وأشار إلى أن هناك 29 حزباً مرخصاً حتى الآن، حيث يتعين على الأحزاب إعداد برامجها الانتخابية بطريقة سياسية مدروسة، بحيث تعبر عن تطلعات وطموحات المواطنين ، لافتاً إلى أن الدراسات تبين أن 8 أحزاب فقط ستتجاوز حاجز العتبة لخوض غمار المنافسة الانتخابية المقبلة.

من جانبه قال النائب الدكتور محمد أبو صعيليك، إن المواطن الأردني يثق بجلالة الملك عبد الله الثاني والضمانات لنزاهة العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن عناصر العملية الانتخابية هي الناخب والمرشح وإدارة الانتخابات، معربا عن أمله بأن تدار الانتخابات المقبلة بكل نزاهة.

بدورها قالت عضو اتحاد المرأة الأردني المحامية غادة الحجاوي، إننا تجاوزنا الصورة النمطية للمرأة،وأصبح لها دور فاعل في الحياة السياسية والحزبية وأثبتت قدرتها في كثير من المجالات.

وجرى نقاش وحوار، أداره رئيس لجنة تحسين خدمات المخيم محمد البوريني،الذي أكد أهمية المشاركة السياسية والمشاركة في صنع القرار ، للولوج إلى مرحلة جديدة من الحياة السياسية والحزبية.

--(بترا)

ع ض/ب ع/ ع ط

16/09/2023 22:02:50