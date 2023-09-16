جدارا تستضيف لقاء لأعضاء مجلس إدارة مشروع إيرودايت

إربد 16 أيلول (بترا)- عقد في جامعة جدارا اليوم السبت لقاء لأعضاء مجلس إدارة مشروع إيرودايت المدعوم من برنامج إيراسموس بلس للتدريب على أجهزة المساحة للجامعات العشر المشاركة من الأردن واليونان وتركيا والجزائر.

وعقد اللقاء بحضور رئيس هيئة مديري جامعة جدارا المدير العام الدكتور شكري المراشدة، ومدير مشروع إيرودايت في الأردن الدكتور محمد عبيدات ، ومدير عام مشروع إيرودايت الدكتورة ماريا تساكيري من الجامعة اليونانية التطبيقية الوطنية، والعميد المهندس معمر حدادين مدير عام المركز الجغرافي الملكي، والمشاركين في المشروع من داخل وخارج المملكة.

وتحدث عبيدات عن أهداف المشروع الرامية إلى مد جسور التعاون والعلاقات البينية بين الجامعات المشاركة من أربع دول، عربية وأجنبية وترسيخ مبادئ استخدامات المساحة في الحياة العملية وخاصة عند العنصر النسائي، إضافة الى إيجاد خطط دراسية تتضمن مساقات مشتركة بين المهندسين المدنيين للحديث بلغة مشتركة مستقبلا، وتوطيد أواصر العلاقات والاتفاقيات بين الجامعات.

من جانبها رحبت نائب رئيس الجامعة الدكتور إيمان البشيتي بعقد هذا اللقاء المهم في رحاب جامعة جدارا، مثمنة جهود مختلف الجهات الداعمة للمشروع.

بدورها أعربت تساكيري عن سعادتها للتشاركية ما بين إبرودايت وجامعة جدارا، لافتة الى أن الوفود المشاركة تتطلع لأن يكون البرنامج التدريبي مميزا ونافعا للطلبة وهيئات التدريس.

--(بترا)

ع ع/ب ع/ ع ط

16/09/2023 21:53:44