أوكرانيا تعلن حصاد 35.2 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية

أوكرانيا تعلن حصاد 35.2 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية
التاريخ
9/16/2023 11:30:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 16 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا اليوم السبت، أن بلادها تمكنت من حصاد 35.2 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية الجديدة حتى 15 أيلول الجاري.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، إن المزارعين حصدوا في جميع مناطق أوكرانيا 35.2 مليون طن من المحاصيل الجديدة منها 29.5 مليون طن من الحبوب، و5.7 مليون طن من البذور الزيتية".
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ ع ط
16/09/2023 21:33:50
MENAFN16092023000117011021ID1107083187
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