أوكرانيا تعلن حصاد 35.2 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية

عمان 16 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا اليوم السبت، أن بلادها تمكنت من حصاد 35.2 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية الجديدة حتى 15 أيلول الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، إن المزارعين حصدوا في جميع مناطق أوكرانيا 35.2 مليون طن من المحاصيل الجديدة منها 29.5 مليون طن من الحبوب، و5.7 مليون طن من البذور الزيتية".

--(بترا)

رصد / ف ق/ب ع/ ع ط

16/09/2023 21:33:50