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عرض مسرحي وقراءات قصصية في بيت عرار الثقافي

9/16/2023 11:30:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 16 أيلول (بترا)- نظم منتدى كفريوبا الثقافي في بيت عرار الثقافي بإربد اليوم السبت، عرضا مسرحيا بعنوان "دمى وقراءات قصصية"، قدمته الدكتورة ماما ديانا الردايدة، وذلك بمشاركة طلبة مركز التأهيل المجتمعي وجمعية دار النبلاء.
وقال رئيس منتدى كفريوبا الثقافي سمير ردايدة إن هذا النوع من الأنشطة التفاعلية يجسد الروح المعنوية العالية والتعاون المستمر مع الجمعيات التي تعنى بالطلبة من ذوي الإعاقة وأصحاب الهمم العالية، بهدف دمجهم بالمجتمع لينطلقوا الى الحياة مع أقرانهم.
وتم خلال اللقاء تقديم مجموعة من العروض المسرحية الهادفة عن طريق الدمى، التي ساهمت بتحويل الثقافة المسموعة والمرسومة الى حركات فرح ومرح وتسلية، ساهمت بإدخال البهجة والسرور إلى قلوب الطلبة.
كما قامت ماما ديانا بقراءة مجموعة من القصص الجميلة والمعبرة التي نالت استحسان الطلبة وذويهم.
وفي نهاية اللقاء وزع راعي الحفل رجل الأعمال محمود الكردي ورئيس منتدى كفريوبا الشهادات والهدايا على الطلبة.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ ع ط
16/09/2023 21:32:26

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