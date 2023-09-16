عرض مسرحي وقراءات قصصية في بيت عرار الثقافي
التاريخ
9/16/2023 11:30:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 16 أيلول (بترا)- نظم منتدى كفريوبا الثقافي في بيت عرار الثقافي بإربد اليوم السبت، عرضا مسرحيا بعنوان "دمى وقراءات قصصية"، قدمته الدكتورة ماما ديانا الردايدة، وذلك بمشاركة طلبة مركز التأهيل المجتمعي وجمعية دار النبلاء.
وقال رئيس منتدى كفريوبا الثقافي سمير ردايدة إن هذا النوع من الأنشطة التفاعلية يجسد الروح المعنوية العالية والتعاون المستمر مع الجمعيات التي تعنى بالطلبة من ذوي الإعاقة وأصحاب الهمم العالية، بهدف دمجهم بالمجتمع لينطلقوا الى الحياة مع أقرانهم.
وتم خلال اللقاء تقديم مجموعة من العروض المسرحية الهادفة عن طريق الدمى، التي ساهمت بتحويل الثقافة المسموعة والمرسومة الى حركات فرح ومرح وتسلية، ساهمت بإدخال البهجة والسرور إلى قلوب الطلبة.
كما قامت ماما ديانا بقراءة مجموعة من القصص الجميلة والمعبرة التي نالت استحسان الطلبة وذويهم.
وفي نهاية اللقاء وزع راعي الحفل رجل الأعمال محمود الكردي ورئيس منتدى كفريوبا الشهادات والهدايا على الطلبة.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ ع ط
16/09/2023 21:32:26
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