السفارة البريطانية وجمعية وادي تنظمان حملة لتنظيف غابات السلط
التاريخ
9/16/2023 11:30:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
السلط 16 أيلول(بترا)- وجدي النعيمات- نفذت السفارة البريطانية في عمان اليوم السبت بالشراكة مع جمعية "وادي لتنمية النظم البيئية المستدامة" ومتطوعي مؤسسة أهل البلد حملة تنظيف لغابات مدينة السلط بمناسبة يوم النظافة العالمي.
وهدفت الحملة للمساهمة في إدارة المشكلة العالمية التي تشكلها النفايات الصلبة ورفع الوعي حول أهمية صحة النظم البيئية للمجتمعات المحيطة، والتي تم تنظيمه كجزء من الحملة العالمية المنظمة من قبل حركة " Let's Do It" لجمع النفايات في المدن والمناطق المأهولة ويضم نشاطات في حوالي 197 دولة.
وقالت نائب السفير البريطاني هيلين فازي: "نفتخر بالعمل مع جمعية وادي، بمناسبة يوم النظافة العالمي، معربة عن سعادتها للمشاركة بحملات التنظيف مع أفراد المجتمع المحلي لتكون أماكن عامة متاحة للجميع بالإضافة الى المسؤولية الجماعية التشاركية".
بدوره قال المدير التنفيذي لجمعية وادي، طارق أبو طالب: "إن النفايات أحد العوامل التي تؤدي إلى تدهور المواقع الطبيعية والغابات، لا سيما وأن النفايات البلاستيكية ضارة بالتربة والنظام البيئي، ويمكن أن يكون لها آثار طويلة الأمد على الحياة البرية وحياة الإنسان."
وقال المؤسس المشارك لمؤسسة أهل البلد محمد عصفور، إننا "نفخر بقيمنا ورسالتنا المتمثلة بنشر الإيجابية في مجتمعنا من خلال العمل التطوعي في مؤسسة أهل البلد، معتبرا أن تحقيق ذلك من خلال التعاون مع مختلف شرائح المجتمع وعلى المستوى المؤسساتي والفردي لنعيش حياة مستدامة تراعي البيئة مع الإيمان بأن التغييرات مهما كانت صغيرة يمكن أن تحدث فرقًا لنكون أصدقاء للبيئة والناس."
من جهتها قالت مسؤولة المناخ في السفارة البريطانية في عمان، وداد منجرة: "إن هذا النشاط ساعد موظفي السفارة وعائلاتهم على فهم العمل الذي تقوده المنظمات المجتمعية لجعل هذه الأماكن أكثر نظافة ومرونة وصديقة للبيئة".
--(بترا)
ون/ب ع/ ع ط
معلومات عامّة:
وادي لتنمية النظم البيئية المستدامة:
وادي لتنمية النظم البيئية المستدامة هي جمعية أردنية بيئية وغير ربحية تأسست في نهاية ????. تعمل وادي لتعزيز الممارسات المثلى المتعلقة بانتاج نباتات أصيلة ذات جودة عالية واستعادة النظم البيئية المتدهورة بالمحاذاة مع إشراك المجتمعات المحلية مشاركة فعالة وذلك لضمان استدامة النشاطات على المدى البعيد تتمثل مهمة وادي في الإنتاج المستدام للشتلات المحلية عالية الجودة من أجل الاستعادة البيئية النشطة من خلال إشراك المجتمعات وتبادل المعرفة.
أهل البلد:
أهل البلد هي حركة أجتماعية غير سياسية تهدف إلى نشر السلوك الإيجابي بين الناس من أجل بناء مجتمع أخلاقي ومتماسك. تحقق أهل البلد أهدافها من خلال تهيئة البيئة المناسبة لمشاركة المواطنين المهتمين بخلق واقع أفضل في مبادرا تها التي تخدم المصلحة العامة. تعمل أهل البلد على تحقيق الأستقلالية والأستدامة المالية باستمرار وتدار من خلال جهود فريق متنوع في خلفيات أفراده لكنهم يؤمنون كلهم بالدور الإيجابي للفرد في توسيع وبناء مجتمعات مستدامة حول العال م ويعملون على تحقيق درجة عالية من المهنية في العمل.
16/09/2023 21:19:32
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