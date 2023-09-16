السفارة البريطانية وجمعية وادي تنظمان حملة لتنظيف غابات السلط

السلط 16 أيلول(بترا)- وجدي النعيمات- نفذت السفارة البريطانية في عمان اليوم السبت بالشراكة مع جمعية "وادي لتنمية النظم البيئية المستدامة" ومتطوعي مؤسسة أهل البلد حملة تنظيف لغابات مدينة السلط بمناسبة يوم النظافة العالمي.

وهدفت الحملة للمساهمة في إدارة المشكلة العالمية التي تشكلها النفايات الصلبة ورفع الوعي حول أهمية صحة النظم البيئية للمجتمعات المحيطة، والتي تم تنظيمه كجزء من الحملة العالمية المنظمة من قبل حركة " Let's Do It" لجمع النفايات في المدن والمناطق المأهولة ويضم نشاطات في حوالي 197 دولة.

وقالت نائب السفير البريطاني هيلين فازي: "نفتخر بالعمل مع جمعية وادي، بمناسبة يوم النظافة العالمي، معربة عن سعادتها للمشاركة بحملات التنظيف مع أفراد المجتمع المحلي لتكون أماكن عامة متاحة للجميع بالإضافة الى المسؤولية الجماعية التشاركية".

بدوره قال المدير التنفيذي لجمعية وادي، طارق أبو طالب: "إن النفايات أحد العوامل التي تؤدي إلى تدهور المواقع الطبيعية والغابات، لا سيما وأن النفايات البلاستيكية ضارة بالتربة والنظام البيئي، ويمكن أن يكون لها آثار طويلة الأمد على الحياة البرية وحياة الإنسان."

وقال المؤسس المشارك لمؤسسة أهل البلد محمد عصفور، إننا "نفخر بقيمنا ورسالتنا المتمثلة بنشر الإيجابية في مجتمعنا من خلال العمل التطوعي في مؤسسة أهل البلد، معتبرا أن تحقيق ذلك من خلال التعاون مع مختلف شرائح المجتمع وعلى المستوى المؤسساتي والفردي لنعيش حياة مستدامة تراعي البيئة مع الإيمان بأن التغييرات مهما كانت صغيرة يمكن أن تحدث فرقًا لنكون أصدقاء للبيئة والناس."

من جهتها قالت مسؤولة المناخ في السفارة البريطانية في عمان، وداد منجرة: "إن هذا النشاط ساعد موظفي السفارة وعائلاتهم على فهم العمل الذي تقوده المنظمات المجتمعية لجعل هذه الأماكن أكثر نظافة ومرونة وصديقة للبيئة".

--(بترا)

ون/ب ع/ ع ط



معلومات عامّة:

وادي لتنمية النظم البيئية المستدامة:

وادي لتنمية النظم البيئية المستدامة هي جمعية أردنية بيئية وغير ربحية تأسست في نهاية ????. تعمل وادي لتعزيز الممارسات المثلى المتعلقة بانتاج نباتات أصيلة ذات جودة عالية واستعادة النظم البيئية المتدهورة بالمحاذاة مع إشراك المجتمعات المحلية مشاركة فعالة وذلك لضمان استدامة النشاطات على المدى البعيد تتمثل مهمة وادي في الإنتاج المستدام للشتلات المحلية عالية الجودة من أجل الاستعادة البيئية النشطة من خلال إشراك المجتمعات وتبادل المعرفة.

أهل البلد:

أهل البلد هي حركة أجتماعية غير سياسية تهدف إلى نشر السلوك الإيجابي بين الناس من أجل بناء مجتمع أخلاقي ومتماسك. تحقق أهل البلد أهدافها من خلال تهيئة البيئة المناسبة لمشاركة المواطنين المهتمين بخلق واقع أفضل في مبادرا تها التي تخدم المصلحة العامة. تعمل أهل البلد على تحقيق الأستقلالية والأستدامة المالية باستمرار وتدار من خلال جهود فريق متنوع في خلفيات أفراده لكنهم يؤمنون كلهم بالدور الإيجابي للفرد في توسيع وبناء مجتمعات مستدامة حول العال م ويعملون على تحقيق درجة عالية من المهنية في العمل.

16/09/2023 21:19:32