تعرف على موعد حفل محمد حماقى فى الكويت

وافتتح حماقى صيف 2023 بطرح أغنية "لمون نعناع" من كلمات الشاعر فلبينو أحمد، وجيتار شريف فهمي، وماجد الصواف، وأسامة الصغير، وطرح حمافى ثانى أغانيه في موسم الصيف بعنوان "حبيت المقابلة" كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي وميكس توما، ديچيتال ماستر أمير محروس، جيتار مصطفى أصلان، طبلة سعيد الأرتيست، كورال مجموعة ناصر حسن.

وطرح محمد حماقى ثالث أغانيه "مش كفاية فراق" كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع موسيقي وميكس تميم، ماسترينج ميكى بوزى، فواصل موسيقيه تامر علي جيتار مصطفي اصلان ، قانون ماجد سرور، ناي أحمد خيري، تنفيذ وتريات محمد عاطف.

وطرح محمد حماقي رابع أغنياته بعنوان "ده قلبى ده"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، والحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب - أحمد ابراهيم ، وتوزيع موسيقي وميكس تميم، أما خامس أغنية فجاءت بعنوان "دلعنا كتير"، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد حماقي وتوزيع موسيقى وميكس تميم.

وطرح حماقي أيضا أغنيته السادسة في موسم الصيف بعنوان "إيه السعادة دى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل.



