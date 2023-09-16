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55 عامًا على قصة حب نادية لطفى وكمال الشناوى فى فيلم أيام بلا حب

9/16/2023 11:29:49 PM
(MENAFN- Youm7) يمر اليوم الأحد، 55 عامًا على فيلم "أيام بلا حب"، حيث عرض الفيلم لأول مرة في 17 سبتمبر 1968، ومن بطولة نادية لطفى وكمال الشناوى ويوسف شعبان ومحمود السبع ووتأليف فايق إسماعيل وإخراج حسام الدين مصطفى.

وتدور أحداث الفيلم حول اثنين من أبناء بورسعيد يتعرفان على بعضهما أثناء الدراسة، نادية ابنة شاكر الغنى، وحسني المهندس ابن الصياد الفقير، ويعودان إلى بورسعيد.

ويعاني والد حسني الظلم الذي يفرضه شاكر الغنى
والد نادية
يساعد حسني والده في الوقوف في وجه شاكر فتعرض نادية علي حسني
أن يعمل في أسطول أبيها لكنه يرفض وتقرر نادية الهرب مع حسني والزواج في القاهرة لكن يمسك بها رجال والدها ويهددونه بالقتل إذا لم يبتعد عنها.

ونادية لطفى اسمها الحقيقى بولا محمد مصطفى شفيق، ويعود الفضل للمنتج والمخرج رمسيس نجيب فى إطلاق اسم الشهرة عليهأ، إذ رأى أن اسمها صعب على الجمهور، وبينما كان يشاهد فيلم "لا أنام" بطولة فاتن حمامة أعجبه اسم نادية لطفى أو الشخصية التى جسدتها سيدة الشاشة العربية فى الفيلم الشهير، لذا قرر أن يطلق على اكتشافه الجديد نفس الاسم.

وقدمت أول أعمالها فى السينما عام 1958 من خلال فيلم "سلطان" رفقة النجوم فريد شوقي وأحمد مظهر وتوفيق الدقن وبرلنتى عبد الحميد، عن قصة لجليل البنداري وسيناريو عبد الحي أديب ونيازي مصفى وحوار السيد بدير، ومن إخراج نيازى مصطفى.



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