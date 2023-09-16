أحمد على الحجار يحيى حفلاً غنائيًا فى ساقية الصاوي.. 28 سبتمبر

وقال مؤخرًا أحمد علي الحجار نجل الفنان على الحجار، إن سبب عدم غنائه أغانى لوالده هو أنه يحاول الابتعاد عن المقارنة بينه وبين أبيه، متابعا: المقارنة بينى وبين والدى تحدث بالفعل ولكن أحاول الابتعاد عنها.



ورد أحمد على الحجار، على سؤال الإعلامية منى الشاذلى بشأن هل والدك يتفهم هذا السبب؟، قال خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى: والدى متفهم السبب.



وعقب الفنان على الحجار على حديث ابنه قائلا: ابنى حتى يصبح لديه أغانيه الخاصة، منذ أن كان يعرف النطق غنى لى كثيرا، فزهق، وشبع واكتفى لابد أن يجد شيء أخر.



وتابع الفنان على الحجار، متحدثًا عن ابنه: أحمد شخصيته قوية، وصوته لا يؤثر عليه أحد ولا يريد أن يعطله أحد.







