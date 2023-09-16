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ملخص أحداث الجزء الأول من مسلسل ريفو قبل عرضه على Cbc فى سبتمبر الحالى

9/16/2023 11:29:49 PM
(MENAFN- Youm7) يعرض الجزء الأول من مسلسل "ريفو " على قناة cbc
يوم 23 سبتمبر الشهر الجارى، في تمام الساعة الثامنة مساء. كما يعرض على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً.

الجزء الأول من العمل عرض فى يونيو الماضى 2022 عبر منصة watch it وحقق نجاحا مبهرا وقتها، وشارك فى بطولته كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

وفى الجزء الأول من المسلسل عشنا من البداية تكوين فرقة ريفو، وكيف جمع شادى "أمير عيد" فرقته وكيف أطلق على الفرقة اسم ريفو وكفاحهم من أول تجمعهم في جراج "ماجد جورج" تامر هاشم وفعل ما في وسعهم لمعرفه الجمهور بهم وغناءهم في مسابقة في النادى كما تسعى "مريم حسن فخر الدين" ركين سعد اكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة ريفو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات، وتنتهى الحلقة العاشرة بشكل مشوق عندما تعرف مريم " ركين سعد" أن والدتها ليلى "إيفا" لتستكمل الأحداث في الجزء الثانى.




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