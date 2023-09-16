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3 أبراج أسعد حظًا في الحب هذا الأسبوع مع دخول القمر برج الميزان

9/16/2023 11:29:46 PM
(MENAFN- Youm7) مع دخول القمر في برج الميزان غدًا الأحد 17 سبتمبر، قد نشعر بالحاجة بداخلنا للعمل على تحقيق شيء ما في علاقاتنا الرومانسية. في هذه المرحلة، كل ما هو مفقود وغير مكتمل سنرغب في إنجازه، يدعونا برج الميزا إلى البحث عن التوازن، وعندما يبدأ القمر رحلته إلى اكتماله، ستبدأ ثلاث أبراج في رؤية الضوء. وسنبدأ أيضًا في معرفة كيفية استخدام خبرتنا لجعل المستقبل أفضل.
ويجلب يوم الأحد الحظ في الحب لمواليد الأبراج الذين يشعرون أن هناك الكثير مما يمكنهم تحقيقه في العلاقة العاطفية بعد، وفقًا لموقع "Yourtango" الأمريكي للعلاقات، فتعرف على هذه الأبراج:

برج الأسد
يعتبر هذا الوقت مثاليًا لمواليد برج الأسد لأخذ العلاقة العاطفية بجدية أكبر. قد يشعرون بالإلهام ويعتقدون أن الشخص الذي هم معه الآن هو الشخص الذي يجب أن
يكونوا معه دائمًا. والكون يتآمر لمساعدتهم في حياتهم العاطفية.

ثنائي رومانسي
برج الميزان

إذا كانت العلاقة الرومانسية تشمل الميزان، فسيشعر بالأمل والتفاؤل. قد يتوقع تغييرًا إيجابيًا في العلاقة العاطفية خلال الأيام القليلة القادمة. يشعر بأن وعيه يتزايد وهذا يجعله يشعر بالاستقرار والقدرة على إظهار الرقة واللطف تجاه الشخص الذي يكون معه.

برج الحوت في 17 سبتمبر 2023، سيشعر مواليد برج الحوت بالأمل والفرح، وسيكون لديهم الشعور بأن الأمور تسير في اتجاههم. الشريك الخاص بهم سيكون أكثر حماسة من المعتاد، مما يمنحهم المزيد من الإلهام. سيشعرون معًا أن المستقبل يحمل الكثير من الحب والإثارة.


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