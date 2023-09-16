حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 17 سبتمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مولود

برج الدلو

شخص سريع البديهة، يستطيع التفكير والتحليل بكل إيجابية. مستقل جدًا عاطفياً ومالياً. يتميز بشخصية قوية ومستوى عال من الثقة بالنفس تمكنه من إنجاز الكثير من الأمور في الحياة.

مواليد برج الدلو أكثر الأبراج برًا لوالديهم ، ولديهم اهتمامًا كبير بصلة رحمهم، كما أنهم يهتمون بالأصدقاء ودائمون التواصل معهم

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة شادية، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

هذه الأيام حاول أن تظهر حبك للآخرين بهدف تقوية العلاقات، وسيدفعك الحظ إلى تحقيق المزيد من الأحلام التى تخطط لها منذ شهور.

إهمالك وعدم اهتمامك بالحبيب وشريك حياتك، قد يؤثر سلبيًّا على العلاقة بينكما، وربما ينتج خسارة العلاقة إلى الأبد، فانتبه لما تفعل.

حاول أن تتغلب على عاداتك الصحية الماضية واضبط نظام غذائك وابتعد عن الأكلات الدسمة والجاهزة، قد تسبب لك بعض المشكلات والأمراض، ويمكنك استبدالها بالفواكه الطازجة.

أنت من الأشخاص الناجحين والراغبين فى الوصول إلى القمة، والمؤهلين لذلك بالفعل ولذلك حاول أن تستمر فى التركيز على أهدافك التى تسعى إليها.

مولود برج العذراء شخصية قوية مثابرة لحد كبير، يحب العمل وكثير الابتكار والتطوير، واثق من نفسه بسبب تنظيمه الشديد وتخطيطه الجيد للمستقبل.

أصحاب برج العذراء محب لأسرته يسعى بكل طاقته لإسعادها وتوفير الراحة الأمان لها، كما أنه من أفضل الأبراج في تحمل المسئولية وإتمامها على الوجه الأكمل.

ومن مشاهير برج العذراء حسين الجسمى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

تحتاج إلى إعادة ترتيب أولوياتك فى العمل، فالطموح لن يتحقق مرة واحدة، خطط لنفسك، وحدد اهدافك أولًا، حتى لا تستنفذ طاقتك فى أشياء لن تفيدك.

بالرغم من إنك تتميز بالعقلانية، إلا أن اندفاع مشاعرك فى أحيان كثيرة يتسبب لك فى العديد من المواقف المحرجة، فكر جيدًا وحاول أن تتوقع ردود أفعال المحيطين بك، حتى لا تحرجك مواقفهم.

الضغوط تجعلك تتصرف بشكل غريب بعيد عن أسلوبك، حاول أن تبتعد بنفسك عن أجواء التوتر والضغوط النفسية، وواظب على ممارسة الرياضة، حتى تستعيد نشاطك وطاقتك.

ربما تجد صعوبة فى محيط العمل، بسبب تفكيرك المشوش، وتداخل الأفكار والأهداف، ولأن الطموح هى الصفك الغالبة، لذلك تسعى دائمًا إلى تحقيق طموحك بشكل سريع، دون أن تضع أهداف محددة من البداية

يمتلك

برج العقرب

ذكاء فطرى يساعده على الفهم والإدراك حتى في سن صغير، كما أنه صاحب قرارات ومواقف كبيرة وصائبة حتى في أشدها الكاحلة، صاحب برج العقرب يعتمد عليه.

مولود برج العقرب شخصيته تحترم الجميع وكذلك يحترمها الجميع، ينعم بكم كبير من المشاعر الرقيقة والطبية والشجاعة في نفس الوقت.

ومن مشاهير برج العقرب الفنانة صباح، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

تحاول على الدوام أن تتقدم فى حياتك العملية لترى نتائج تعبك أمامك، ويكون هناك تأثير على مستقبلك بالشكل الإيجابى سيظهر مع بداية العام يجعلك تسعد بما أنجزت.

حساسيتك المفرطة قد تسبب مشاكل بينك وبين شريك حياتك، وقد تجعله يشعر بفارقًا كبيرًا بينكما وحواجز مرتفعة، حاول أن تتدارك هذا الأمر وتنتبه لردود فعلك وتتحكم بمشاعرك أكثر مما تفعل الآن.



حاول ممارسة بعض تمارين التنفس وتقنيات الاسترخاء.

سيساعدونك أيضًا في التعامل مع مشاكل قلة النوم التي واجهتها مؤخرًا.

أوضاعك جيدة جداً فى الفترة المقبلة، وتحديدًا على مستوى علاقاتك بالزملاء فى العمل، كذلك على مستوى العائلة، ومن الضرورى أن تهتم بصحتك فى الفترة المقبلة.

يتميز

برج القوس

بالعاطفة والحماس، يعتبر مواليد برج القوس من أكثر الناس لطفاً، يحب الأجواء الرومانسية والخيالية والمغامرة، ومن محب فصل الشتاء، لأن هذا المناخ يرتبط ارتباطًا وثيقا بشخصيته.

مولود برج القوس طيب القلب مشاعره رقيقة يعبر عنها بمنتهى الدق والصراحة، مستقل في موافقه مع الأخرين، محب لأسرته يتفانى في اسعادها مهما الظروف من حوله.

من مشاهير برج القوس ظافر العابدين ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

استقرار كبير يشعر به مواليد برج القوس فى حياتهم االمهنية، هناك المزيد من النجاح والتقدم سيكون رفيقهم فى هذه الفترة، لذلك لا داعى للقلق بشأن مستقبلهم لأنهم ستكونون في فترة من البريق والأمل والتقدم العملى .

سيشعرون ببعض المساكل البسيطة، لكن فى الحقيقة ستكون مجرد مشاكل زائلة لا تؤثر على مستقبلهم الاجتماعى أو العاطفى، وبمجرد مرورها سلام ستعود االبهجة إلى حياتهم مرة أخرى.

الرياضة أهم شيء يمكن أن يفعلوه أصحاب برج القوس لصحتهم، وخاصة اليوجة والتأمل، مع الانتظام في الوجبات الصحية وتناول الماء والعصائر الطبيعية.

يبشرك علماء الأبراج والفلك بيوم كله إيجابية، والتصالح النفسي والعمل الجاد دون إرهاق، ولكن حاول أن تلتزم بجدولك الأسبوعى الذى خططته بنفسك ولا تترك الأمور للصدف، هذا مفيد جدَا في حياتك العملية والعاطفية.

مولود برج الحوت يتميز بعدة صفات منها أن لديه مشاعر حساسة رومانسية، ويتعامل مع الأمور التي لديه بشكل غير واقعى، ولديه العاطفة عالية بشكل لا يصدق.

مولود برج الحوت يتمتع بأن لديه خيال جارف، وقلب غاية في الطيبة، ولا يفكر بالأمور الصغيرة، ويملك جاذبية عالية تجعله يتعرف على أصدقاء جدد بشكل سريع.

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة نجوى كرم ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.

عليك أن تقتنص الفرص التي أمامك، ولا تتردد في الحصول عليها، فهى قادرة على نقلك لمكانة أخرى، بعيد عن العمل الذى تكون عالق به، لتشعر بمزيد من السعادة.

احتوى شريك الحياة، ولا تغضب منه مهما قال لك، فقد يكون قال ذلك فى لحظة غضب، فلا تلومه طوال الوقت، ولا تترك سوء الفهم يتحكم فيك، وكن حنون معه.

حاول أن تتجنب الأطعمة السريعة وأبتعد عن الطعام المقلى والحلويات، وتناول طعام متوازن، وأشرب الماء طوال اليوم، ومارس رياضة خفيفة يومين في الأسبوع.

لا تنظر خلفك لأى حدث مضى وأنتهى، وركز في مستقبل عملك، وكن واعى لما يحدث حولك، وأحفظ سرك ولا تعطيه لأحد، عندها لا تلوم غير نفسك في فعل ذلك.

مولود برج الجدى يتميز بعدة صفات منها أنه يثق بنفسه بشكل كبير، ويحب الأجواء المرحة والمضحكة، ويحقق أهدافه بسهولة مهما كانت العقبات من حوله.

مولود برج الجدى يتمتع بأنه طموح ويحب الترتيب والنظام لأبعد حد، ولديه قلب طيب وعطوف، ولا يتقبل الرأي الأخر من شدة عناده وإصرار على رأيه.

ومن مشاهير برج الجدى الفنانة جنات ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.

قد تشعر بالكثير من المشاعر الغريبة في العمل، قد تكون مشاعر الغيرة من نجاحك، لا تلتفت لها وتابع عملك كما هو وسر في طريقك، لتتلقى المكاسب المالية في القريب العاجل.

حاول أن تتروى في وقت الارتباط بشريك جديد، يجب أن تعرف هل هذا الشريك هو حقاً ما تبحث عنه، وهل الصفات الروحية والفكرية هي نفس الصفات التي لديك أم لا.

حاول أن تنتظم في الروتين الذى تقوم به، ولا تتناول طعام يحتوى على السعرات الحرارية العالية حتى لا تزيد من وزنك، لتصل للوزن المثالى، مع ممارسة رياضة الجرى.

أنت تملك القدرة الكبيرة على الحكم على الأمور بكل حكمة، دون الشعور بالتوتر، ولديك نظرة ثاقبة وتجيد التصرف في الأمور الصعبة، ولديك ثبات تحسد عليه.

مولود برج السرطان يتميز بعدة صفات منها أنه يملك مشاعر رومانسية ومرهفة، ويعشق الاهتمام من الاخرين خاصة ممن يحبهم، ومزاجى ويتأثر من أي شيء يحدث من حوله.

مولود برج السرطان يتمتع بأنه يمتلك حاسة قوية على معرفة شخصية الناس من حوله، ولديه حدس قوى، وقادر على التأقلم مع الأمور المتغيرة من حوله.

ومن مشاهير برج السرطان الفنان نوال الزغبى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.

عليك أن تغير طريقة تعاملك مع الناس من حولك، وكن أكثر حسما في القرارت التي تريد أن تأخذها، مع عدم تأجيل العمل لوقت أخر، حتى تشعر بالراحة والأسترخاء.

انس العلاقة الماضية وابحث عن شريك حياة مستقبلى، يفهمك من نظرة عين، ويقدرك ويشعرك أن المشاعر الرومانسية والحب لا يزال لهم وجود، لتعيش بسلام وتفاهم.

مارس رياضة اليوجا لتشعر بالسلام والراحة، مع تنظيم مواعيد النوم وقلل من تناول الكافيين خلال ساعات النهار والليل، مع تناول الطعام الذى يحتوى على العناصر المفيدة.

حافظ على هدوئك بقدر الإمكان ولا تتحدث من منطلق غضبك، وكن أكثر عقلانية، وضع خطط طويلة الآجل لمشروعك حتى تصل للنتيجة التي تريدها.

مولود برج الأسد أناس سماتهم الأساسية أن يكونوا في دائرة الضوء، تجدهم مرحون للغاية عاطفيون، يتمتع بالرومانسية والإبداع وحسه الفني، كما أنه شخص جذاب.

أصحاب برج الأسد معروفون باستقرارهم وولائهم وتماسكهم، إنهم أصدقاء وعشاق مخلصون يضعون قلوبهم في كل علاقة يمرون بها.

ومن مشاهير برج الأسد الفنانة الراحلة هدى سلطان، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

أمامك فرصة لحل خلافتك مع زملاء العمل، فيمكن أن تفاتح زميلك فى المشكلة وتتناقش معه للوصول لحل فورى وسريع، ويمكنك اليوم أن تنجز مهامك المؤجلة وترتب أفكارك بشكل منظم.

تعيش فى علاقة حب جديدة، حيث ينتظرك شريك أحلامك لتفاتحه وتعترف له بحبك، جرب هذا الأمر وسيكون له نتائج إيجابية على حياتك العاطفية، تلاحظ اهتمام شريك حياتك المستقبلى بك ويجب أن تعترف له بحبك.

يجب أن تهتم بصحتك وابتعد عن تناول الأغذية المفيدة والغنية بفيتامين c، وكذلك الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية.

يرى علماء الفلك والأبراج أنك اليوم تمر بيوم حيوى وجميل وتمر بفترة استقرار، وبإمكانك الآن البدء فى أعمالك بذهن صافى وصحة جيدة ولكن يجب أن تؤمن مستقبلك للحفاظ على حالة الاستقرار والثبات الموجودة لديك فى الوقت الحالى.



يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها

تمتعه بشخصية إجتماعية محبوبة من الجميع سواء زملائه في العمل أو جيرانه في محيط مسكنه، كما يعشق عمله .

يتسم مولود برج الجوزاء بصفات أخرى منها القدرة على التكييف مع الظروف المختلفة والمزاجية التى تجعله يتأثر من أقل كلمة كما لا يستطيع أن يتحمل المسئولية في العلاقات العاطفية .

ومن مشاهير

برج الجوزاء

الفنانة

فاتن حمامة، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

حاول أن يتحدى وينافس من حوله ويضع خطة جديدة تساعدك على النجاح والوصول لهدفك وإياك وأن تتراجع مرة أخرى أو تيأس حتى تنجح وتتفوق في عملك.

اعتذر لشريك حياتك عما فعلته الفترة الماضية، وأفتح صفحة جديدة معه حتى تشعر بالاستقرار والسعادة التي تتمناها طوال الوقت، كما عليك بشراء الهدايا وتقديمها له.

حافظ على صحتك وتناول الخضروات والفواكه حتى تستفيد من عناصرها الغذائية وتشعر بالحيوية والنشاط، وإياك وأن تعود مرة أخرى للأطعمة الدسمة .

يجب على مولود برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة، أن يعود لحيويته ونشاطه من جديد، ولا يستسلم لليأس والإحباط حتى يشعر بالسعادة ويقبل على الحياة.

يتميز مولود برج الثور بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها القدرة على تحمل المسئولية و طيبة القلب، والإخلاص لشريك حياته، كما يتمتع بشخصية قوية .

يتسم مولود برج الثور بصفات أخرى منها حبه الشديد لأسرته، والعناد الذى يدفعه لاتخاذ قرارات متهورة في الكثير من الأحيان، والصبر الطويل الذى يجعله يتحمل كل المصاعب والمتاعب.

ومن مشاهير

برج الثور

الفنان جورج كلونى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

تعاون مع رؤسائك في طرح أفكار جديدة ومختلفة في مجال عملك، حتى تثبت قدرتك وموهبتك لهم، كما عليك بالإطلاع على كل ماهو جديد حتى تستطيع منافسة من حولك.

حافظ على قوة العلاقة التي بينك وبين شريك حياتك ولا تسمح لأى طرف ثالث بالتدخل بينكما، حتى لا يفسدها، وتظل مستقرة وسعيدة كما كانت طوال الوقت.

مارس التمارين الرياضية بشكل يومى، وأحصل على قسط كاف ٍمن النوم، حتى تشعر بالحيوية والنشاط، كما عليك بالاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية حتى تشعر بالسعادة.

يجب على مولود برج الثور خلال الفترة المقبلة، أن يحافظ على قوة العلاقة بينه وبين شريك حياته ولا يثير المشاكل معه مرة أخرى.

يتميز مولود برج الميزان بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها الحرص على تحقيق العدل لذلك يلجأ إليه كل من يشعر بالظلم لينصفه، كما يتسم بالأناقة والرقى.

يتسم مولود برج الميزان بصفات أخرى منها الرومانسية والإخلاص والتردد في اتخاذ القرارات لذلك يهدر العديد من الفرص الهامة في حياته.

ومن مشاهير

برج الميزان

الفنان عمرو دياب، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

استمر في إبداعك وتطورك لذاتك حتى تنجح وتتفوق في عملك خلال الفترة المقبلة، وإياك وأن تعود لنقطة الصفر مرة أخرى حتى لا تصل لما تحلم به طوال الوقت.

ابحث عن شريك حياة يتوافق معك في كل شيء حتى تشعر معه بالاستقرار والحب الذى تحلم به طوال الوقت، وتكون معه أسرة صغيرة سعيدة.

مارس تمارين اليوجا باستمرار وإنتظام حتى تتحسن حالتك النفسية وتتخلص من الطاقة السلبية التي تشعر بها منذ فترة طويلة، حتى تقبل على الحياة.

يجب على مولود برج الميزان خلال الفترة المقبلة، أن يستمر في إبداعه وإبتكاره للأفكار المختلفة، ولا يتراجع للخلف مرة أخرى .

يتميز مولود برج الحمل بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها القدرة على تحمل المسئولية كما يتصف بشخصية قيادية، ومطلع على كل ماهو جديد ومختلف.

يتسم مولود برج الحمل بصفات أخرى منها حبه الشديد لتربية الحيوانات الأليفة، وخوض المغامرات المثيرة، التي تحسن من حالته المزاجية كما يتسم بالعناد والتسرع في اتخاذ القرارات.

ومن مشاهير

برج الحمل

الفنانة صبا مبارك، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حاول ولا تيأس كما عليك بتحسين علاقتك بمن حولك حتى تعمل في بيئة هادئة مستقرة، مما يساعدك أيضاً على زيادة الإبداع لديك وإياك وأن تتراجع عن هدفك.

لا تعاند شريك حياتك طوال الوقت، وافتح صفحة جديدة معه وأنصت له جيداً حتى تفهمه وتحسن علاقتك به و تشعر بالسعادة والاستقرار خلال الفترة المقبلة.

احرص على تناول عصائر الفواكه الخالية من السكر، حتى تمدك بالطاقة والحيوية طوال الوقت، وإياك وأن تعود مرة أخرى لاتباع نظامك الغذائي غير صحى حتى تحافظ على صحتك.

يجب على مولود برج الحمل خلال الفترة المقبلة، أن يقبل على الحياة ويتخلص من اليأس والإحباط، ويحسن من علاقته بشريك حياته حتى يشعر بالسعادة.



