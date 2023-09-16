وصفات طبيعية من زيت الزيتون للعناية بالبشرة.. من إزالة المكياج لتقشير الجسم

وصفات طبيعية من زيت الزيتون للعناية بالبشرة.. من إزالة المكياج لتقشير الجسم
التاريخ
9/16/2023 11:29:46 PM
(MENAFN- Youm7) يحتوى زيت الزيتون على عناصر غذائية مهمة تساعد على العناية بالبشرة، لذلك يمزجه البعض مع مكونات طبيعية أخرى ضمن وصفات طبيعية لتنظيف أو تقشير وغيرها، لذلك نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية من زيت الزيتون للعناية بالبشرة، وفقاً لما ذكره موقع "wildlanic". وصفات طبيعية من زيت الزيتون للعناية بالبشرة وصفة زيت الزيتون لإزالة المكياج
يساعد زيت الزيتون على إزالة المكيا من الوجه، ولكن يفضل أيضاً مزجه مع مجموعة من الزيوت بكميات متساوية مثل زيت اللوز الحلو أو زيت الجوجوبا،
لإزالة مكياج العيون والماسكارا، وذلك من خلال وضع زيت الزيتون على كرة قطنية ومسح البشرة بعناية.
وصفات طبيعية من زيت الزيتون للعناية بالبشرة
وصفة زيت الزيتون لتنظيف البشرة
ويساعد زيت الزيتون أيضاً على تنظيف الوجه وذلك من خلال خلط كميات متساوية من زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت بذور عباد الشمس وزيت البندق أو الجوجوبا لعمل منظف يساعد على إزالة بقايا أثار المكياج على الوجه، ولتحضير وصفة مناسبة للبشرة الدهنية : يرجى تحضير 1/3 كوب زيت خروع، و 2/3 كوب زيت زيتون والبشرة المختلطة يجب 1/4 كوب زيت خروع، و 3/4 كوب زيت زيتون، وأما البشرة الجافة يجب تحضير نصف ملعقة كبيرة زيت خروع، وكوب زيت زيتون، ومزج المكونات ووضع ملعقتين فقط من المزيج على الوجه ثم وضع منشفة دافئة جدًا على الوجه لمدة دقيقة تقريبًا، حيث يساعد البخار الزيت في تنظيف البشرة والمسام، ثم مسح الوجه بالمنشفة، مما يساعد على تنظيف البشرة وترطيبها في نفس الوقت.
وصفات من زيت الزيتون للعناية بالبشرة وصفة زيت الزيتون لتقشير البشرة
ولتقشير البشرة يجب خلط ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع ملعقتين صغيرتين من مقشر لطيف مثل السكر الأبيض أو دقيق الأرز أو الشوفان المطحون، وإضافة المزيد أو أقل من الزيت (أو المقشر) للحصول على القوام المرغوب فيه ثم تدليك الوجه بعناية مع تجنب العينين ثم غسل الوجه بالماء الدافئ ومنشفة.
وصفات من زيت الزيتون وصفة زيت الزيتون لتقشير الجسم
ويمكن استخدام زيت الزيتون في تقشير الجسم وذلك من خلال تحضير
1 كوب سكر إلى 1/2 كوب من زيت الزيتون، ثم مزج المكونات معاً مع إضافة 10 قطرات من الزيوت العطرية الآمنة على الجسم، ووضعها على الجسم مع التدليك ثم غسل الجسم.
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