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وصفات طبيعية من زيت الزيتون للعناية بالبشرة.. من إزالة المكياج لتقشير الجسم

9/16/2023 11:29:46 PM
(MENAFN- Youm7) يحتوى زيت الزيتون على عناصر غذائية مهمة تساعد على العناية بالبشرة، لذلك يمزجه البعض مع مكونات طبيعية أخرى ضمن وصفات طبيعية لتنظيف أو تقشير وغيرها، لذلك نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية من زيت الزيتون للعناية بالبشرة، وفقاً لما ذكره موقع "wildlanic".

وصفات طبيعية من زيت الزيتون للعناية بالبشرة وصفة زيت الزيتون لإزالة المكياج

يساعد زيت الزيتون على إزالة المكيا من الوجه، ولكن يفضل أيضاً مزجه مع مجموعة من الزيوت بكميات متساوية مثل زيت اللوز الحلو أو زيت الجوجوبا،
لإزالة مكياج العيون والماسكارا، وذلك من خلال وضع زيت الزيتون على كرة قطنية ومسح البشرة بعناية.


وصفات طبيعية من زيت الزيتون للعناية بالبشرة


وصفة زيت الزيتون لتنظيف البشرة

ويساعد زيت الزيتون أيضاً على تنظيف الوجه وذلك من خلال خلط كميات متساوية من زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت بذور عباد الشمس وزيت البندق أو الجوجوبا لعمل منظف يساعد على إزالة بقايا أثار المكياج على الوجه، ولتحضير وصفة مناسبة للبشرة الدهنية : يرجى تحضير 1/3 كوب زيت خروع، و 2/3 كوب زيت زيتون والبشرة المختلطة يجب 1/4 كوب زيت خروع، و 3/4 كوب زيت زيتون، وأما البشرة الجافة يجب تحضير نصف ملعقة كبيرة زيت خروع، وكوب زيت زيتون، ومزج المكونات ووضع ملعقتين فقط من المزيج على الوجه ثم وضع منشفة دافئة جدًا على الوجه لمدة دقيقة تقريبًا، حيث يساعد البخار الزيت في تنظيف البشرة والمسام، ثم مسح الوجه بالمنشفة، مما يساعد على تنظيف البشرة وترطيبها في نفس الوقت.


وصفات من زيت الزيتون للعناية بالبشرة وصفة زيت الزيتون لتقشير البشرة

ولتقشير البشرة يجب خلط ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع ملعقتين صغيرتين من مقشر لطيف مثل السكر الأبيض أو دقيق الأرز أو الشوفان المطحون، وإضافة المزيد أو أقل من الزيت (أو المقشر) للحصول على القوام المرغوب فيه ثم تدليك الوجه بعناية مع تجنب العينين ثم غسل الوجه بالماء الدافئ ومنشفة.


وصفات من زيت الزيتون وصفة زيت الزيتون لتقشير الجسم

ويمكن استخدام زيت الزيتون في تقشير الجسم وذلك من خلال تحضير
1 كوب سكر إلى 1/2 كوب من زيت الزيتون، ثم مزج المكونات معاً مع إضافة 10 قطرات من الزيوت العطرية الآمنة على الجسم، ووضعها على الجسم مع التدليك ثم غسل الجسم.


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