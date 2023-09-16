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لو طفلك بيعانى من زيادة فى الوزن.. أفكار للانش بوكس صحى قليل السعرات

9/16/2023 11:29:46 PM
(MENAFN- Youm7) عندما يعاني الأطفال من زيادة في الوزن، فإن تنظيم نظامهم الغذائي يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز صحتهم ومعالجة مشكلة الوزن الزائد، ومن الطرق الفعالة لتحقيق ذلك هي تحضير لانش بوكس صحي لهم يحتوي على مكونات مغذية ومتوازنة، فيما يلي بعض الأفكار لتحضير لانش بوكس صحي للأطفال الذين يعانون من زيادة في الوزن وفقًا لموقع losebabyweight:



الفواكه والخضراوات:
قطعي الفواكه الطازجة مثل العنب والفراولة والتفاح.

يمكن وضع خضراوات مقطعة مثل الجزر والخيار والفلفل الرومي.



البروتين:
شرائح دجاج مشوية أو مطهوة بشكل صحي.

قطع صغيرة من اللحم المشوي أو اللحم المفروم المطهو بشكل صحي.

بيض مسلوق.



الكربوهيدرات الصحية:
خبز الحبوب الكاملة أو الخبز الأسمر.

توست القمح الكامل مع طبقة رقيقة من الزبدة الطبيعية.

رقائق الذرة الكاملة أو البسكويت الكامل الحبوب.



المكملات الغذائية:
زبادي قليل الدسم أو زبادي غير محلى.

جبن مبشور قليل الدسم.

حبوب الإفطار الكاملة ذات الألياف العالية.



المشروبات:
عصير الفاكهة الطازج المخفف بالماء.

الشاي الأخضر أو الشاي الأعشاب بدون سكر.



الوجبات الخفيفة الصحية:
المكسرات المحمصة بدون ملح.

قطع صغيرة من الجبن قليل الدسم.

الزبيب أو التمر.











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