لو طفلك بيعانى من زيادة فى الوزن.. أفكار للانش بوكس صحى قليل السعرات

لو طفلك بيعانى من زيادة فى الوزن.. أفكار للانش بوكس صحى قليل السعرات
التاريخ
9/16/2023 11:29:46 PM
(MENAFN- Youm7) عندما يعاني الأطفال من زيادة في الوزن، فإن تنظيم نظامهم الغذائي يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز صحتهم ومعالجة مشكلة الوزن الزائد، ومن الطرق الفعالة لتحقيق ذلك هي تحضير لانش بوكس صحي لهم يحتوي على مكونات مغذية ومتوازنة، فيما يلي بعض الأفكار لتحضير لانش بوكس صحي للأطفال الذين يعانون من زيادة في الوزن وفقًا لموقع losebabyweight:
الفواكه والخضراوات:
قطعي الفواكه الطازجة مثل العنب والفراولة والتفاح.
يمكن وضع خضراوات مقطعة مثل الجزر والخيار والفلفل الرومي.
البروتين:
شرائح دجاج مشوية أو مطهوة بشكل صحي.
قطع صغيرة من اللحم المشوي أو اللحم المفروم المطهو بشكل صحي.
بيض مسلوق.
الكربوهيدرات الصحية:
خبز الحبوب الكاملة أو الخبز الأسمر.
توست القمح الكامل مع طبقة رقيقة من الزبدة الطبيعية.
رقائق الذرة الكاملة أو البسكويت الكامل الحبوب.
المكملات الغذائية:
زبادي قليل الدسم أو زبادي غير محلى.
جبن مبشور قليل الدسم.
حبوب الإفطار الكاملة ذات الألياف العالية.
المشروبات:
عصير الفاكهة الطازج المخفف بالماء.
الشاي الأخضر أو الشاي الأعشاب بدون سكر.
الوجبات الخفيفة الصحية:
المكسرات المحمصة بدون ملح.
قطع صغيرة من الجبن قليل الدسم.
الزبيب أو التمر.
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