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8 فوائد مهمة لذهاب الطفل للحضانة.. تزيد استقلاله وتنمى مهاراته

9/16/2023 11:29:45 PM
(MENAFN- Youm7) في عصرنا الحالي تعد الحضانات للأطفال الصغار أمرًا مهمًا للغاية، حيث تحفز الطفل وتدعمه وتساعده على تعزيز نموه البدنى والاجتماعى والمعرفى، نتعرف في السطور التالية على مدى أهمية إرسال الطفل للحضانة ومدى الاستفادة منها ،
وفقًا لما ذكره موقع "daynurseries".



أطفال


يصبح اجتماعيا

هناك العديد من الفوائد التي يتعلمها الطفل من التفاعل الاجتماعي مع زملائه الآخرين في نفس العمر، وتكوين صداقات وفن الاستماع والتعب والتعلم، والمشاركة مع الآخرين.

تنمية مهارات الاتصال

8 طرق يمكن للأطفال من خلالها الاستفادة من بيئة الحضانة من خلال أن يصبح طفلك أكثر اجتماعية ويتفاعل مع أقرانه في الحضانة، ستتطور مهارات الاتصال لديه، ويزيد من مفرداته ولغته من خلال مجموعة واسعة المختلفة.

التعبير عن المشاعر

سيتعلم الطفل كيفية التعبير عن مشاعره وآرائه، كما يوفر اللعب مع الأطفال الآخرين في الحضانة فرصة مثالية لهم لاكتساب فهم أكبر لمشاعر الآخرين وتعاطفهم.


أطفال في الحضانة


زيادة الاستقلال والثقة

قد تكون الحضانة هي المرة الأولى التي يغيب فيها الطفل عن والديه لفترة قصيرة من الزمن، الأمر الذي قد يكون أمرًا شاقًا لكما في البداية. ومع ذلك، فهو يمنح طفلك الفرصة ليكون مستقلاً، ويتمتع بالحرية في الاستكشاف وإقامة علاقات أخرى، وهو أمر بالغ الأهمية لرفاهيته على المدى الطويل.


تعلم مهارات جديدة

تقدم الحضانة مجموعة واسعة من الأنشطة والموارد والخبرات لتحفيز طفلك الصغير، حيث إن وجود الكثير من الأشياء المختلفة التي يمكن لطفلك اكتشافها واستكشافها، يساعد على تنمية اهتماماته ويشجعه على تجربة أشياء جديدة بنفسه.


الروتين

توفر الحضانة روتينًا وتنظيمًا ليوم طفلك، والذي يمكن أن يشمل أوقات الوجبات والقيلولة والأنشطة الداخلية والخارجية. يساعدهم هذا الروتين على الشعور بمزيد من الثقة والأمان والتحكم في مشاعرهم ويعد إعدادًا رائعًا للمدرسة.

بناء المناعة

إن التفاعل في الحضانة مع الأطفال والبالغين الآخرين يدعم تطوير مناعتهم ضد الالتهابات الشائعة مثل نزلات البرد، كما أن التواجد في الهواء الطلق وممارسة التمارين الرياضية يوميًا أمر جيد للصحة، وسيساعد في الحفاظ على لياقة طفلك وصحته.


لأطفال_في_الحضانة


يكون "جاهزًا للمدرسة"

ستساعد العديد من الأنشطة والروتينات والمهارات التي يتعلمها طفلك في الحضانة في إعداده للمدرسة وتسهيل انتقاله، وأثناء التحضير للمدرسة، تساعد الحضانة على توسيع نطاق التطور الاجتماعي لطفلك الصغير من خلال تكوين ارتباطات رئيسية خارج الأسرة.



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