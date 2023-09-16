8 فوائد مهمة لذهاب الطفل للحضانة.. تزيد استقلاله وتنمى مهاراته

8 فوائد مهمة لذهاب الطفل للحضانة.. تزيد استقلاله وتنمى مهاراته
التاريخ
9/16/2023 11:29:45 PM
(MENAFN- Youm7) في عصرنا الحالي تعد الحضانات للأطفال الصغار أمرًا مهمًا للغاية، حيث تحفز الطفل وتدعمه وتساعده على تعزيز نموه البدنى والاجتماعى والمعرفى، نتعرف في السطور التالية على مدى أهمية إرسال الطفل للحضانة ومدى الاستفادة منها ،
وفقًا لما ذكره موقع "daynurseries".
أطفال
يصبح اجتماعيا
هناك العديد من الفوائد التي يتعلمها الطفل من التفاعل الاجتماعي مع زملائه الآخرين في نفس العمر، وتكوين صداقات وفن الاستماع والتعب والتعلم، والمشاركة مع الآخرين. تنمية مهارات الاتصال
8 طرق يمكن للأطفال من خلالها الاستفادة من بيئة الحضانة من خلال أن يصبح طفلك أكثر اجتماعية ويتفاعل مع أقرانه في الحضانة، ستتطور مهارات الاتصال لديه، ويزيد من مفرداته ولغته من خلال مجموعة واسعة المختلفة. التعبير عن المشاعر
سيتعلم الطفل كيفية التعبير عن مشاعره وآرائه، كما يوفر اللعب مع الأطفال الآخرين في الحضانة فرصة مثالية لهم لاكتساب فهم أكبر لمشاعر الآخرين وتعاطفهم.
أطفال في الحضانة
زيادة الاستقلال والثقة
قد تكون الحضانة هي المرة الأولى التي يغيب فيها الطفل عن والديه لفترة قصيرة من الزمن، الأمر الذي قد يكون أمرًا شاقًا لكما في البداية. ومع ذلك، فهو يمنح طفلك الفرصة ليكون مستقلاً، ويتمتع بالحرية في الاستكشاف وإقامة علاقات أخرى، وهو أمر بالغ الأهمية لرفاهيته على المدى الطويل.
تعلم مهارات جديدة
تقدم الحضانة مجموعة واسعة من الأنشطة والموارد والخبرات لتحفيز طفلك الصغير، حيث إن وجود الكثير من الأشياء المختلفة التي يمكن لطفلك اكتشافها واستكشافها، يساعد على تنمية اهتماماته ويشجعه على تجربة أشياء جديدة بنفسه.
الروتين
توفر الحضانة روتينًا وتنظيمًا ليوم طفلك، والذي يمكن أن يشمل أوقات الوجبات والقيلولة والأنشطة الداخلية والخارجية. يساعدهم هذا الروتين على الشعور بمزيد من الثقة والأمان والتحكم في مشاعرهم ويعد إعدادًا رائعًا للمدرسة. بناء المناعة
إن التفاعل في الحضانة مع الأطفال والبالغين الآخرين يدعم تطوير مناعتهم ضد الالتهابات الشائعة مثل نزلات البرد، كما أن التواجد في الهواء الطلق وممارسة التمارين الرياضية يوميًا أمر جيد للصحة، وسيساعد في الحفاظ على لياقة طفلك وصحته.
لأطفال_في_الحضانة
يكون "جاهزًا للمدرسة"
ستساعد العديد من الأنشطة والروتينات والمهارات التي يتعلمها طفلك في الحضانة في إعداده للمدرسة وتسهيل انتقاله، وأثناء التحضير للمدرسة، تساعد الحضانة على توسيع نطاق التطور الاجتماعي لطفلك الصغير من خلال تكوين ارتباطات رئيسية خارج الأسرة.
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