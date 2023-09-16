8 فوائد مهمة لذهاب الطفل للحضانة.. تزيد استقلاله وتنمى مهاراته









هناك العديد من الفوائد التي يتعلمها الطفل من التفاعل الاجتماعي مع زملائه الآخرين في نفس العمر، وتكوين صداقات وفن الاستماع والتعب والتعلم، والمشاركة مع الآخرين.

8 طرق يمكن للأطفال من خلالها الاستفادة من بيئة الحضانة من خلال أن يصبح طفلك أكثر اجتماعية ويتفاعل مع أقرانه في الحضانة، ستتطور مهارات الاتصال لديه، ويزيد من مفرداته ولغته من خلال مجموعة واسعة المختلفة.

سيتعلم الطفل كيفية التعبير عن مشاعره وآرائه، كما يوفر اللعب مع الأطفال الآخرين في الحضانة فرصة مثالية لهم لاكتساب فهم أكبر لمشاعر الآخرين وتعاطفهم.





قد تكون الحضانة هي المرة الأولى التي يغيب فيها الطفل عن والديه لفترة قصيرة من الزمن، الأمر الذي قد يكون أمرًا شاقًا لكما في البداية. ومع ذلك، فهو يمنح طفلك الفرصة ليكون مستقلاً، ويتمتع بالحرية في الاستكشاف وإقامة علاقات أخرى، وهو أمر بالغ الأهمية لرفاهيته على المدى الطويل.





تقدم الحضانة مجموعة واسعة من الأنشطة والموارد والخبرات لتحفيز طفلك الصغير، حيث إن وجود الكثير من الأشياء المختلفة التي يمكن لطفلك اكتشافها واستكشافها، يساعد على تنمية اهتماماته ويشجعه على تجربة أشياء جديدة بنفسه.





توفر الحضانة روتينًا وتنظيمًا ليوم طفلك، والذي يمكن أن يشمل أوقات الوجبات والقيلولة والأنشطة الداخلية والخارجية. يساعدهم هذا الروتين على الشعور بمزيد من الثقة والأمان والتحكم في مشاعرهم ويعد إعدادًا رائعًا للمدرسة.

إن التفاعل في الحضانة مع الأطفال والبالغين الآخرين يدعم تطوير مناعتهم ضد الالتهابات الشائعة مثل نزلات البرد، كما أن التواجد في الهواء الطلق وممارسة التمارين الرياضية يوميًا أمر جيد للصحة، وسيساعد في الحفاظ على لياقة طفلك وصحته.





ستساعد العديد من الأنشطة والروتينات والمهارات التي يتعلمها طفلك في الحضانة في إعداده للمدرسة وتسهيل انتقاله، وأثناء التحضير للمدرسة، تساعد الحضانة على توسيع نطاق التطور الاجتماعي لطفلك الصغير من خلال تكوين ارتباطات رئيسية خارج الأسرة.



