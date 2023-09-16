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مصر فى صدارة الدول العربية لمشروعات الهيدروجين بـ23 مشروعا حتى سبتمبر 2022

9/16/2023 11:29:43 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصا ، عن تطور ترتيب مصر في مشروعات الطاقة والهيدروجين، حيث تصدرت مصر ترتيب الدول العربية في عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين، وبلغت تلك المشروعات 23 مشروعاً متقدمة بذلك عن كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وذلك حتي نهاية سبتمبر 2022.



وارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر
من مصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح/ الطاقة الشمسية) من 10.2 ألف جيجاوات /ساعـة، عام (2020/2021) إلى 10.4 ألف جيجاوات/ساعة،
عام( 2021/2022 ) بنسبة زيادة قدرها 2%.



وحققت مصر المركز رقم 20 ضمن 63 دولة تضمنها مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) بمعدل أداء قدره 59,37 نقطة متقدمة بذلك عن كل من تركيا التي حققت المركز 47 والولايات المتحدة الأمريكية التي حققت المركز 52 وذلك عام 2023.





وتأتي هذه البيانات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2023، الذي يوافق السادس عشر من سبتمبر من كل عام، وهو ذكرى التوقيع على بروتوكول مونتريال عام 1987، بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وهي معاهدة دولية تهدف الي حماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من إنتاج بعض المواد المسئولة عن تأكل طبقة الأوزون.



ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "بروتوكول مونتريال: إصلاح طبقة الأوزون والحد من تغير المناخ ".







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