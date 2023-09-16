أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم.. البلطى يسجل 75 جنيها للكيلو

وبلغ سعر البرانيس الإسكندرانى من 60

إلى 110 جنيهات، وبالنسبة إلى الأسماك المكرونة الخليجى فقد بلغت 50 إلى 70 جنيها، والمكرونة المجمدة من 30 إلى 40 جنيها، وسمك موسى من 170 إلى 265 جنيها، والسبيط من 140 إلى 280 جنيها.

وتراوح سعر الجمبرى الجامبو ما بين 380 و480 جنيها، والجمبرى مقاس 1 فتراوحت أسعاره ما بين 270 و370 جنيها، والجمبرى مقاس 2 ما بين 180 و300 جنيه، والجمبرى مقاس 3 ما بين 80 و170 جنيها، وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيه، والقراميط من 20 إلى 40 جنيها، والثعابين من 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة السويسى من 65 إلى 95 جنيها.



