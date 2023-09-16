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أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم تسجل 77 جنيها للكيلو

9/16/2023 11:29:42 PM
(MENAFN- Youm7) تشهد أسعار الدواج في الأسواق اليوم تسجيل مستويات 77 جنيها للكيلو في الأسواق للمستهلكين، في حين يسجل السعر في المزارع وبسوق الجملة 65 إلى 66 جنيها في تداولات اليوم.

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 126 جنيها في المزرعة والبيض البلدي بسعر 131 جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 128 جنيها، في حين يصل السعر للمستهلك بإضافة 10 إلى 15% للتجار وتكاليف النقل.

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت فيصل سعر الكتكوت الأبيض 22 جنيها والساسو 17 جنيها والكتكوت البلدي 11 جنيها والفيومي 14 جنيها والبط 35 جنيها والمسكوفي 36 جنيها والبط البيور 25 جنيها.




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