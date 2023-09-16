أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم تسجل 77 جنيها للكيلو

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 126 جنيها في المزرعة والبيض البلدي بسعر 131 جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 128 جنيها، في حين يصل السعر للمستهلك بإضافة 10 إلى 15% للتجار وتكاليف النقل.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.