Sunday, 17 September 2023 09:11 GMT

ترجمة عربية لرواية الكاتب الأمريكي فيليب روث الحيوان المحتضر

9/16/2023 11:29:40 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثًا عن دار المدى الترجمة العربية لرواية الكاتب الأمريكي الشهير فيليب روث "الحيوان المُحتضر" ترجمة أسامة منزلجي ويجمع النقاد على أن رواية "الحيوان المحتضر" هي من أكثر روايات فيليب روث، كشفا لسيرته الذاتية، واختزالاً لعصارة أفكاره وتأملاته وقناعاته. فهي تحفر عميقًا في النفس البشرية.

تتميز قصص روث الخيالية، التي ألفها في مسقط رأسه في مدينة نيوآرك بولاية نيوجيرسي الأمريكية، بكثافة شخصيات السيرة الذاتية، لطمس الفروق الفلسفية والرسمية بين الواقع والخيال، وذلك من خلال استخدامه "أسلوب حسي" واستكشافاته الاستفزازية للهوية الأمريكية.

حصل روث على الاهتمام لأول مرة، بعد نشر روايته القصيرة وداعًا كولومبوس في عام 1959؛ حيث حصلت المجموعة التي حملت هذا العنوان على جائزة الكتاب الوطنية الأمريكية للقصص الخيالية. أصبح روث واحدًا من أكثر الكتاب الأمريكيين حصولًا على جوائز بين أبناء جيله.

حصلت كتب فيليب روث على جائزة الكتاب الوطنية مرتين، إضافة لحصولها على جائزة دائرة نقاد الكتب الوطنية مرة واحدة، وجائزة مؤسسة بين فولكنر ثلاث مرات.

فاز روث أيضًا بجائزة بوليتزر عن روايته الرعوي الأمريكي لعام 1997، والتي ظهرت فيها واحدة من أشهر شخصياته، ناثان زوكرمان، التي عادت لتظهر في العديد من رواياته.

حازت رواية ذا هيومن ستين (وصمة عار الإنسان) لعام 2000، التي تضمنت شخصية ناثان زوكرمان، على جائزة دبليو إتش سميث الأدبية في المملكة المتحدة كأفضل كتاب في العام كما فاز روث في عام 2001، في براج، على جائز فرانتس كافكا الافتتاحية.


MENAFN16092023000132011024ID1107083163

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث