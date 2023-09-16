مناقشة المجموعة القصصية أرشيف ريبليكا في الكتب خان.. الأربعاء

مناقشة المجموعة القصصية أرشيف ريبليكا في الكتب خان.. الأربعاء
التاريخ
9/16/2023 11:29:40 PM
(MENAFN- Youm7) تنظم دار الكتب خان ندوة لمناقشة المجموعة القصصي "أرشيف ريبليكا"
للكاتبة بسمة ناجي ويدير الندوة الشاعرة هدى عمران والكاتب على قطب وذلك بمقر الكتب خان بالمعادى يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 سبتمبر فى تمام الساعة السابعة مساء.
تضم هذه المجموعة عددًا من القصص القصيرة ، والتي تدور أجوائها في زمننا المعاصر، وتعتمد على الحوار الداخلي للشخصيات التي تعيش عزلة روحية، أو مغتربة عن واقع المدينة وعن عصرها الملتبس.
تبدو المدينة حاضرة بقوة في بعض القصص مثل قصتها عن بائع سريح أغرم ببيع غزل البنات يتوسد الرصيف حالمًا بسحب ملونة وتنين يطارده، أو كاتب شاب مقهور تطارده خنازير بألوان بنية ووردية مرقطة بالأسود، وقد تحولت إلى حيوانات مفترسة تجوس في المدينة العتيقة والخرائب والمناطق العشوائية.
أو قصة عن فتاة مغتربة تبحث بشغف عن محل توابل سكن ذاكرتها في الأماكن القديمة، مستدعية روائح وألوان التوابل بعشق وحنين. أو أخرى أضاعت خاتم زواجها بينما هي في الشارع تتعلق بها نملة وترافقها طريقها، وفتاة تحلم أن تكون "كانجرو" تحمله أمه دومًا.
وهناك قصص عن قط تتلقفه يد امرأة من الشارع وترعاه، لكنه يفاجئ بغزو الفئران لحياته، وكأنه - القط - يخشى الفأر!
وتستدعى الكاتبة في قصة أخرى شخصية (أبلة حكمت) المدرسة من مسلسل شهير بنفس الاسم، لكنها هنا على المعاش.
تتعدد الحالات والوجوه في قصص المجموعة لترصد لحظات الحنين والغربة وآلام الضعف الإنساني، في شكل قصصي مكثف وحاذق، يتسم حينا بالغرابة ولكنه يدعو دائما إلى الدهشة.
من القصص:شاهد رِزق التنين مرة أخرى، كان لونه وردي، يضحك ويتراقص مع صبي مَرِح، على شاشة معروضة في نافذة زجاجية لمتجرٍ كبير بوسط المدينة. توقف عندها أطفال مع ذويهم، وسمع رزق أحدهم يقول إن هذا تنين الأمنيات، فتمنى لو التقاه وأُبقى له أخته التوأم، لتشاركه الخروج كل ليلة كقططٍ بلا ذيول.
يذكر أن بسمة ناجي: كاتبة ومترجمة مصرية. صدرت لها عدة كتب مترجمة منها "ساحر أوز العجيب" لـ ليمان فرانك باوم، و "قمرة" للكاتب التركي خاقان بيجاقجي.
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