مناقشة المجموعة القصصية أرشيف ريبليكا في الكتب خان.. الأربعاء

تضم هذه المجموعة عددًا من القصص القصيرة ، والتي تدور أجوائها في زمننا المعاصر، وتعتمد على الحوار الداخلي للشخصيات التي تعيش عزلة روحية، أو مغتربة عن واقع المدينة وعن عصرها الملتبس.

تبدو المدينة حاضرة بقوة في بعض القصص مثل قصتها عن بائع سريح أغرم ببيع غزل البنات يتوسد الرصيف حالمًا بسحب ملونة وتنين يطارده، أو كاتب شاب مقهور تطارده خنازير بألوان بنية ووردية مرقطة بالأسود، وقد تحولت إلى حيوانات مفترسة تجوس في المدينة العتيقة والخرائب والمناطق العشوائية.

أو قصة عن فتاة مغتربة تبحث بشغف عن محل توابل سكن ذاكرتها في الأماكن القديمة، مستدعية روائح وألوان التوابل بعشق وحنين. أو أخرى أضاعت خاتم زواجها بينما هي في الشارع تتعلق بها نملة وترافقها طريقها، وفتاة تحلم أن تكون "كانجرو" تحمله أمه دومًا.

وهناك قصص عن قط تتلقفه يد امرأة من الشارع وترعاه، لكنه يفاجئ بغزو الفئران لحياته، وكأنه - القط - يخشى الفأر!

وتستدعى الكاتبة في قصة أخرى شخصية (أبلة حكمت) المدرسة من مسلسل شهير بنفس الاسم، لكنها هنا على المعاش.

تتعدد الحالات والوجوه في قصص المجموعة لترصد لحظات الحنين والغربة وآلام الضعف الإنساني، في شكل قصصي مكثف وحاذق، يتسم حينا بالغرابة ولكنه يدعو دائما إلى الدهشة.

من القصص:شاهد رِزق التنين مرة أخرى، كان لونه وردي، يضحك ويتراقص مع صبي مَرِح، على شاشة معروضة في نافذة زجاجية لمتجرٍ كبير بوسط المدينة. توقف عندها أطفال مع ذويهم، وسمع رزق أحدهم يقول إن هذا تنين الأمنيات، فتمنى لو التقاه وأُبقى له أخته التوأم، لتشاركه الخروج كل ليلة كقططٍ بلا ذيول.

يذكر أن بسمة ناجي: كاتبة ومترجمة مصرية. صدرت لها عدة كتب مترجمة منها "ساحر أوز العجيب" لـ ليمان فرانك باوم، و "قمرة" للكاتب التركي خاقان بيجاقجي.