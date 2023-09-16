Sunday, 17 September 2023 09:11 GMT

مناقشة المجموعة القصصية أرشيف ريبليكا في الكتب خان.. الأربعاء

9/16/2023 11:29:40 PM
(MENAFN- Youm7) تنظم دار الكتب خان ندوة لمناقشة المجموعة القصصي "أرشيف ريبليكا"
للكاتبة بسمة ناجي ويدير الندوة الشاعرة هدى عمران والكاتب على قطب وذلك بمقر الكتب خان بالمعادى يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 سبتمبر فى تمام الساعة السابعة مساء.

تضم هذه المجموعة عددًا من القصص القصيرة ، والتي تدور أجوائها في زمننا المعاصر، وتعتمد على الحوار الداخلي للشخصيات التي تعيش عزلة روحية، أو مغتربة عن واقع المدينة وعن عصرها الملتبس.

تبدو المدينة حاضرة بقوة في بعض القصص مثل قصتها عن بائع سريح أغرم ببيع غزل البنات يتوسد الرصيف حالمًا بسحب ملونة وتنين يطارده، أو كاتب شاب مقهور تطارده خنازير بألوان بنية ووردية مرقطة بالأسود، وقد تحولت إلى حيوانات مفترسة تجوس في المدينة العتيقة والخرائب والمناطق العشوائية.

أو قصة عن فتاة مغتربة تبحث بشغف عن محل توابل سكن ذاكرتها في الأماكن القديمة، مستدعية روائح وألوان التوابل بعشق وحنين. أو أخرى أضاعت خاتم زواجها بينما هي في الشارع تتعلق بها نملة وترافقها طريقها، وفتاة تحلم أن تكون "كانجرو" تحمله أمه دومًا.

وهناك قصص عن قط تتلقفه يد امرأة من الشارع وترعاه، لكنه يفاجئ بغزو الفئران لحياته، وكأنه - القط - يخشى الفأر!

وتستدعى الكاتبة في قصة أخرى شخصية (أبلة حكمت) المدرسة من مسلسل شهير بنفس الاسم، لكنها هنا على المعاش.

تتعدد الحالات والوجوه في قصص المجموعة لترصد لحظات الحنين والغربة وآلام الضعف الإنساني، في شكل قصصي مكثف وحاذق، يتسم حينا بالغرابة ولكنه يدعو دائما إلى الدهشة.

من القصص:شاهد رِزق التنين مرة أخرى، كان لونه وردي، يضحك ويتراقص مع صبي مَرِح، على شاشة معروضة في نافذة زجاجية لمتجرٍ كبير بوسط المدينة. توقف عندها أطفال مع ذويهم، وسمع رزق أحدهم يقول إن هذا تنين الأمنيات، فتمنى لو التقاه وأُبقى له أخته التوأم، لتشاركه الخروج كل ليلة كقططٍ بلا ذيول.

يذكر أن بسمة ناجي: كاتبة ومترجمة مصرية. صدرت لها عدة كتب مترجمة منها "ساحر أوز العجيب" لـ ليمان فرانك باوم، و "قمرة" للكاتب التركي خاقان بيجاقجي.


MENAFN16092023000132011024ID1107083162

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث