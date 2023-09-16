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عدد جديد من مجلة ثقافة العمانية حول التعددية الثقافية

9/16/2023 11:29:40 PM
(MENAFN- Youm7) يناقش العدد السادس الجديد من مجلة "ثقافة" الإلكترونية التي يصدرها المنتدى الأدبي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان عدداً من القضايا والمفاهيم الثقافية الراهنة المتعلقة بالتراث والإرث الحضاري العماني والعربي.



ويطرح العدد ضمن ملفاته الرئيسية نقاشات وآراء متباينة لنخبة من الأدباء والمفكرين والباحثين حول التعددية الثقافية، كما يضم العدد الجديد من المجلة – التي تصدر بشكل دوري – ملفاً تفاعلياً واسع التنوع والثراء تحت عنوان” مؤتلف” ويشمل مجموعة من التحقيقات والتقارير والمقالات والدراسات التي تناقش الإسلام المهاجر أمام التعددية الثقافية والفلسفة السياسية، وهي القضية التي يناقشها الدكتور علي بن سليمان الرواحي. فيما يناقش (دومينيك فولطون) من التنوع إلى التعايش الثقافي، ترجمة: عزيز لمتاوي.



وحول مفهوم التعددية الثقافية، يطرح مفكرون وباحثون بارزون في الساحة العمانية والعربية خلاصة فكرهم وآرائهم حول هذا المفهوم مما ساهم في إثراء محتوى المجلة بالعديد من المقالات، بدءاً من مقال افتتاحية العدد الذي كتبه الأستاذ سعيد الطارشي رئيس تحرير المجلة، حيث حاول الإجابة على عدة تساؤلات حول التعددية الثقافية.



ويضم قسم“تسآل” مجموعة من الحوارات مع المفكرين والكتاب والأدباء من داخل السلطنة وخارجها، من بينها حوار أجراه الكاتب فهد الرحبي مع الدكتور محمد ذاكر السقاف حول التثاقف العماني القمري.



ويطرح قسم“فسيفساء” في ذات العدد مجموعة من الدراسات في مجالات وقضايا متنوعة أبرزها: التاريخ العماني والتحولات المعرفية للأستاذ خميس بن راشد العدوي، وفي جدلية الثقافة والمجتمع (الثقافة كظاهرة اجتماعية) للكاتب حسام الدين الفيا، والأرض والولد من القيم الأساسية للقروي (البحراني) للكاتبة أمينة الفردان.



فيما يخصص قسم” قراطيس” قراءات للكتب منها: عملاق الذكاء الاصطناعي بين أروقة الكتب الأفضل ترجمة وتقديم: حنان علي.

والجدير بالذكر أن مشروع” ثقافة” سيضيف خلال أعداده المقبلة، بحوثاً إجرائية تناقش مشاكل واقعية مرتبطة بعمل وزارة الثقافة والرياضة والشباب، لتقدم المجلة من خلال هذه البحوث رؤية ثقافية وتحليلية ونقدية لواقع هذه المشاكل وحلولها. كما سيضيف المشروع أيضاً“كتاب ثقافة” الذي سيُخصص لأحد مفردات الثقافة العمانية وينشر موضوعات تتعلق بثقافات العالم.



ويرسّخ مشروع” ثقافة” العديد من قيم وأهداف رؤية عمان 2040م واستراتيجية الثقافة العمانية 2021 – 2040م، من خلال موضوعاتها التي تشمل كل مفردات الحياة الإنسانية، وتغرس قيم المواطنة والهوية العمانية وتشجع الشباب على الاجتهاد الثقافي والإبداع والابتكار في كافة نواحي الحياة.



كما تسلط المجلة الضوء على المشكلات التي تدخل في اختصاصات الوزارة، وتطرح المناقشات والتصورات والحلول المناسبة لها ترسيخاً لمفهوم أن الثقافة أساس التنمية البشرية المستدامة، وإبرازاً لاجتهادات الثقافة العمانية وإبداعاتها للوصول بها للقراء في كل أنحاء العالم.


وتسعى المجلة إلى تعريف القارئ العماني بإبداعات ثقافات العالم، وتوفير البيانات والمعلومات والتجارب المعنية بالحفاظ على التراث الثقافي والتعرف على التجارب الثقافية والحضارية للدول الأخرى لخلق تواصل فعال وبنّاء بين الوسط الثقافي العماني والعربي والمؤسسة الثقافية العمانية والأوساط الثقافية العالمية.







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