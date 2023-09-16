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وفاة المترجم الكبير شوقى جلال عن عمر ناهز 92 عاما

9/16/2023 11:29:40 PM
(MENAFN- Youm7) توفي فجر اليوم المترجم الكبير شوقي جلال عن عمر ناهز 92 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.



وشوقي جلال من مواليد 30 أكتوبر عام 1931 بالقاهرة، حاصل على ليسانس كلية الآداب، قسم فلسفة وعلم نفس، جامعة القاهرة، عام 1956.



المترجم الكبير شوقى جلال، والحائز مؤخرا على جائزة رفاعة الطهطاوى للترجمة، عن ترجمته لكتاب "موجات جديدة فى فلسفة التكنولوجيا"، أثرى المكتبة العربية بعدد كبير من المؤلفات والترجمات، نذكر منها: "نهاية الماركسية"، "العقل الأمريكى يفكر"، "الترجمة فى العالم العربى: الواقع والتحدى".



ومن أهم كتبه المترجمة: "الشرق يصعد ثانية"، "الإسلام والغرب"، "مشكلة المياه فى العالم العربى" و"التراث المسروق".











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