وفاة المترجم الكبير شوقى جلال عن عمر ناهز 92 عاما
التاريخ
9/16/2023 11:29:40 PM
(MENAFN- Youm7) توفي فجر اليوم المترجم الكبير شوقي جلال عن عمر ناهز 92 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.
وشوقي جلال من مواليد 30 أكتوبر عام 1931 بالقاهرة، حاصل على ليسانس كلية الآداب، قسم فلسفة وعلم نفس، جامعة القاهرة، عام 1956.
المترجم الكبير شوقى جلال، والحائز مؤخرا على جائزة رفاعة الطهطاوى للترجمة، عن ترجمته لكتاب "موجات جديدة فى فلسفة التكنولوجيا"، أثرى المكتبة العربية بعدد كبير من المؤلفات والترجمات، نذكر منها: "نهاية الماركسية"، "العقل الأمريكى يفكر"، "الترجمة فى العالم العربى: الواقع والتحدى".
ومن أهم كتبه المترجمة: "الشرق يصعد ثانية"، "الإسلام والغرب"، "مشكلة المياه فى العالم العربى" و"التراث المسروق".
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