4 من كبار الناشرين فى أمريكا يرفعون دعوى ضد إحدى مكتبات الظل

4 من كبار الناشرين فى أمريكا يرفعون دعوى ضد إحدى مكتبات الظل
التاريخ
9/16/2023 11:29:40 PM
(MENAFN- Youm7) رفع أربعة من كبار الناشرين الأمريكيين دعوى قضائية ضد إحدى "مكتبات الظل" على الإنترنت التي تسمح للزائرين بتحميل الكتب المدرسية وغيرها من الكتب غير الدراسية المحمية بحقوق الطبع والنشر مجانًا.
وقدمت الدعوى شركات Cengage وMacmillan Learning وMcGraw Hill وPearson Education ضد Library Genesis، المعروفة أيضًا باسم LibGen، في محكمة مانهاتن الفيدرالية، حيث أشارت دور النشر إلى "انتهاكات واسعة النطاق" لقانون حقوق النشر.
وتدير LibGen مجموعة من المجالات المختلفة التي تسمح للمستخدمين بالبحث عن إصدارات pdf من الكتب وتنزيلها وجاء فى الدهوى الدعوى إن شركة LibGen تمتلك أكثر من 20 ألف ملف نشرتها الشركات الأربع المرفوعة ضدها.
وقال مات أوبنهايم، المحامي الذي يمثل دور النشر ، لصحيفة الجارديان البريطانية: "إن انتهاك LibGen الهائل يقوض تمامًا حافز الإبداع وحقوق المؤلفين، الذين لا يحصلون على أي أموال مقابل ملايين الكتب التي توزعها LibGen بشكل غير قانوني".
طالب الناشرون بمبلغ غير محدد من المال كتعويضات ودعوا إلى حذف أسماء نطاقات LibGen أو نقلها إلى الشركات الأربع، وجاء في الشكوى أن أنشطة LibGen تسبب "ضررًا ماليًا وإبداعيًا خطيرًا" لأنها تقلل من قيمة سوق الكتب المدرسية وتحرم الناشرين من الدخل من شراء الكتب المدرسية، مما قد يدفع الشركات إلى التوقف عن نشر العناوين "المستحقة" ذات المبيعات المنخفضة.
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