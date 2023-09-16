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4 من كبار الناشرين فى أمريكا يرفعون دعوى ضد إحدى مكتبات الظل

9/16/2023 11:29:40 PM
(MENAFN- Youm7) رفع أربعة من كبار الناشرين الأمريكيين دعوى قضائية ضد إحدى "مكتبات الظل" على الإنترنت التي تسمح للزائرين بتحميل الكتب المدرسية وغيرها من الكتب غير الدراسية المحمية بحقوق الطبع والنشر مجانًا.

وقدمت الدعوى شركات Cengage وMacmillan Learning وMcGraw Hill وPearson Education ضد Library Genesis، المعروفة أيضًا باسم LibGen، في محكمة مانهاتن الفيدرالية، حيث أشارت دور النشر إلى "انتهاكات واسعة النطاق" لقانون حقوق النشر.

وتدير LibGen مجموعة من المجالات المختلفة التي تسمح للمستخدمين بالبحث عن إصدارات pdf من الكتب وتنزيلها وجاء فى الدهوى الدعوى إن شركة LibGen تمتلك أكثر من 20 ألف ملف نشرتها الشركات الأربع المرفوعة ضدها.

وقال مات أوبنهايم، المحامي الذي يمثل دور النشر ، لصحيفة الجارديان البريطانية: "إن انتهاك LibGen الهائل يقوض تمامًا حافز الإبداع وحقوق المؤلفين، الذين لا يحصلون على أي أموال مقابل ملايين الكتب التي توزعها LibGen بشكل غير قانوني".

طالب الناشرون بمبلغ غير محدد من المال كتعويضات ودعوا إلى حذف أسماء نطاقات LibGen أو نقلها إلى الشركات الأربع، وجاء في الشكوى أن أنشطة LibGen تسبب "ضررًا ماليًا وإبداعيًا خطيرًا" لأنها تقلل من قيمة سوق الكتب المدرسية وتحرم الناشرين من الدخل من شراء الكتب المدرسية، مما قد يدفع الشركات إلى التوقف عن نشر العناوين "المستحقة" ذات المبيعات المنخفضة.


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