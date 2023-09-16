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واتساب يطرح ميزة مكالمات الفيديو الرمزية.. اعرف كيف تعمل

9/16/2023 11:29:36 PM
(MENAFN- Youm7) يطرح تطبيق واتساب ، ميزة الاتصال بالفيديو الرمزي لبعض مستخدميه، وهي متاحة حاليًا لمختبري الإصدار التجريبي من اندرويد ويمكن الوصول إليها في إصدار التحديث 2.23.19.14، من خلال هذه الميزة، يهدف واتساب إلى المساعدة في حماية خصوصية المستخدم من خلال إخفاء مظهره الفعلي باستخدام صورة رمزية مع الاستمرار في السماح له بالمشاركة في مكالمة الفيديو، وفقًا لما أوردته WABetaInfo.



تتيح ميزة الاتصال بالصور الرمزية للفيديو للمستخدمين استبدال الفيديو الخاص بهم بصور رمزية فيديو ديناميكية أثناء مكالمات الفيديو، كما تضيف هذه الميزة لمسة ممتعة وشخصية إلى المحادثات، مما يجعل التفاعلات أكثر تعبيرًا بالتأكيد.


كيفية الوصول إلى الميزة؟
لتحديد ما إذا كانت هذه الوظيفة مفعلة لحسابك، حاول بدء مكالمة فيديو وتحقق من وجود زر الصورة الرمزية على شاشة الاتصال، كما يمكنك العودة بسهولة إلى وضع الفيديو متى رغبت في ذلك.



يؤدي اختيار وضع الصورة الرمزية للفيديو إلى محاكاة حركات الوجه وتعبيرات المستخدمين في الوقت الفعلي، مما يعزز صحة تفاعلاتهم، ومن خلال تحديد هذا الوضع، فإنك توافق ضمنيًا على إشعار الخصوصية، الذي يوضح كيفية استخدام معلوماتك لتعزيز الخدمة وحمايتها.









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