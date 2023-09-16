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ألمانيا توقع على اتفاقيات أرتميس التابعة لناسا لاستكشاف القمر

9/16/2023 11:29:36 PM
(MENAFN- Youm7) تعد ألمانيا هى أحدث دولة وقعت على اتفاقيات أرتميس التابعة لناسا، وأقيم حفل التوقيع في مقر إقامة السفير الألماني في واشنطن وشارك مدير وكالة ناسا بيل نيلسون في حفل التوقيع عن الوكالة، وكذلك وقع فالتر بيلزر، المدير العام لوكالة الفضاء الألمانية في المركز الألماني للفضاء (المعروف بالاختصار الألماني DLR)، نيابة عن ألمانيا.



وقال نيلسون، بحسب بيان لوكالة ناسا: "يسعدني أن أرحب بألمانيا في عائلة اتفاقيات أرتميس"، "لطالما كانت ألمانيا واحدة من أقرب شركاء ناسا الدوليين وأكثرهم قدرة، وتوقيعهم اليوم يوضح قيادتهم الآن وفي المستقبل - مستقبل تحدده إمكانيات لا حدود لها في الفضاء والوعد بحسن النية هنا على الأرض".



وتسعى اتفاقيات أرتميس إلى توفير إطار لاستكشاف القمر بشكل آمن وشفاف ومستدام، وهم أيضًا الجانب الدبلوماسي لبرنامج أرتميس التابع لناسا ، والذي تهدف الولايات المتحدة من خلاله إلى قيادة الدول في العودة إلى القمر .



وقال بيلزر إن شركات قطاع الفضاء الألمانية تساهم بالفعل في برنامج أرتميس، كما أن توقيع ألمانيا على الاتفاقيات يجلب إمكانيات جديدة.



وقال بيلزر: "توفر اتفاقيات أرتميس العديد من الفرص الجديدة للصناعة والبحث العلمي في ألمانيا وفي نهاية المطاف أيضًا في جميع أنحاء أوروبا".



وتم إطلاق الاتفاقيات في عام 2020 ، عندما وقعت عليها ثماني دول، وأصبحت ألمانيا الدولة التاسعة والعشرين التي توقع على اتفاقيات أرتميس، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية . وأصبحت الأرجنتين الدولة الثامنة والعشرين في يوليو بعد الهند وإسبانيا والإكوادور قبل شهر.



وجاء في بيان وزارة الخارجية أن "الموقعون المتنوعون على الاتفاقيات يمثلون محادثة متنامية متعددة الأطراف ويتقاسمون رؤية مشتركة للتعاون السلمي في مجال الفضاء".



وتهدف ناسا إلى إرسال أربعة رواد فضاء حول القمر والعودة في مهمة أرتميس 2 ، التي سيتم إطلاقها في نوفمبر 2024 تقريبًا، وستسعى أرتميس 3 بعد ذلك إلى وضع البشر على سطح القمر في أقرب وقت في عام 2025 أو 2026.



وتقود الصين مجموعة أخرى من الدول في مسعى مواز لاستكشاف القمر، حيث تسعى إلى إنشاء قاعدة قمرية في ثلاثينيات القرن الحالي، وأصبحت جنوب أفريقيا هذا الشهر الدولة الرابعة التي تنضم إلى هذا الجهد، إلى جانب الصين وروسيا وفنزويلا.











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