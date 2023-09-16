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تلسكوب هابل يرصد قرصًا مجريًا يطفو فى الفضاء

9/16/2023 11:29:36 PM
(MENAFN- Youm7) التقط تلسكوب هابل الفضائي الوهج الضبابي لمجرة بعيدة، حيث تقع المجرة، المعروفة باسم NGC 3156، على بعد حوالي 73 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة سيكستان، ويتم تصنيفها على أنها مجرة عدسية، وهي عبارة عن تقاطع بين مجرة حلزونية ومجرة إهليلجية، حيث تتميز بانتفاخ مركزي لامع.



ووفقا لما ذكره موقع "Space"، يُعتقد أيضًا أن المجرات العدسية إما استنفدت أو فقدت معظم مادتها بين النجوم، مما يشير إلى أنها موطن لمجموعات نجمية أقدم.





مجرة فى الفضاء




كما أنه في الصورة الحديثة لـ NGC 3156، تظهر الأشكال البيضاوية الخافتة متحدة المركز أكثر سطوعًا بشكل تدريجي نحو المركز مقارنة بحواف المجرة الباهتة.



يقطع خيطان من الغبار البينجمي باللون الأحمر الداكن قرص المجرة، ويدوران حول انتفاخها المركزي، حيث يتم التقاط عدد قليل نسبيًا من الأجسام الكونية في المنطقة المحيطة للمجرة.



التقط هابل هذه الصورة باستخدام بيانات من الكاميرا المتقدمة للمسوحات والكاميرا واسعة المجال 3، وقد ساعد هابل علماء الفلك على دراسة موقع المجرة، والمجموعات النجمية بما في ذلك العناقيد الكروية المكتظة بكثافة، واللون الأسود الهائل.









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