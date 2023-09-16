تلسكوب هابل يرصد قرصًا مجريًا يطفو فى الفضاء
التاريخ
9/16/2023 11:29:36 PM
(MENAFN- Youm7) التقط تلسكوب هابل الفضائي الوهج الضبابي لمجرة بعيدة، حيث تقع المجرة، المعروفة باسم NGC 3156، على بعد حوالي 73 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة سيكستان، ويتم تصنيفها على أنها مجرة عدسية، وهي عبارة عن تقاطع بين مجرة حلزونية ومجرة إهليلجية، حيث تتميز بانتفاخ مركزي لامع.
ووفقا لما ذكره موقع "Space"، يُعتقد أيضًا أن المجرات العدسية إما استنفدت أو فقدت معظم مادتها بين النجوم، مما يشير إلى أنها موطن لمجموعات نجمية أقدم.
مجرة فى الفضاء
كما أنه في الصورة الحديثة لـ NGC 3156، تظهر الأشكال البيضاوية الخافتة متحدة المركز أكثر سطوعًا بشكل تدريجي نحو المركز مقارنة بحواف المجرة الباهتة.
يقطع خيطان من الغبار البينجمي باللون الأحمر الداكن قرص المجرة، ويدوران حول انتفاخها المركزي، حيث يتم التقاط عدد قليل نسبيًا من الأجسام الكونية في المنطقة المحيطة للمجرة.
التقط هابل هذه الصورة باستخدام بيانات من الكاميرا المتقدمة للمسوحات والكاميرا واسعة المجال 3، وقد ساعد هابل علماء الفلك على دراسة موقع المجرة، والمجموعات النجمية بما في ذلك العناقيد الكروية المكتظة بكثافة، واللون الأسود الهائل.
MENAFN16092023000132011024ID1107083156
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.