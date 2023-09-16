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مع اقتراب فصل الشتاء.. كيف يؤثر الطقس البارد على أجهزة أيفون؟

9/16/2023 11:29:36 PM
(MENAFN- Youm7) تؤثر درجات الحرارة المنخفضة علي جهاز iPhone الخاص بك، فإذا بدأت فجأة في الحصول على عمر بطارية iPhone منخفضة، أو هاتف لا يعمل، فقد يكون السبب هو البرد المفاجئ.



يؤدي الطقس البارد دائمًا إلى شكاوى من مستخدمي iPhone من أن عمر البطارية لا يصل إلى الصفر، ومع ذلك لا داعي للقلق كثيرًا.



ليس من غير المألوف أن يحدث هذا، في الواقع لدى Apple صفحة دعم خاصة مخصصة لشرح المشكلة.



قال صانع iPhone: "قد تتسبب ظروف درجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة في تغيير الجهاز لسلوكه لتنظيم درجة حرارته".



"قد يؤدي استخدام جهاز iOS في ظروف شديدة البرودة خارج نطاق التشغيل إلى تقصير عمر البطارية بشكل مؤقت."



تضيف Apple أن درجات الحرارة شديدة البرودة "قد تتسبب في إيقاف تشغيل الجهاز".



تستمر صفحة الدعم: "سيعود عمر البطارية إلى طبيعته عندما تعيد الجهاز إلى درجات حرارة محيطة أعلى."



والمشكلة الحقيقية ليست الطقس البارد - الذي يؤثر مؤقتًا فقط على جهاز iPhone الخاص بك - ولكن الطقس الحار أيضا،
بدلاً من ذلك: "استخدام جهاز iOS في ظروف شديدة الحرارة يمكن أن يؤدي إلى تقصير عمر البطارية بشكل دائم."



لماذا يؤثر الطقس البارد على بطاريات الهاتف؟
وفقا لما نقله موقع ذا صن، يستخدم iPhone الخاص بك والهواتف الذكية الأخرى أيضًا بطاريات ليثيوم أيون.



تحتوي هذه البطاريات على سائل إلكتروليت.



إذا أصبح الجو باردًا جدًا ، يمكن لهذا السائل أن يتبلور مثل العسل في مخزن بارد.



إذا حدث هذا فلن تتدفق الكهرباء بشكل صحيح عبر البطارية.



هذا يعني أنه يمكن أن ينتهي بك الأمر إلى الحصول على عمر بطارية أسوأ بكثير.



في بعض الحالات النادرة قد يعني ذلك إغلاق هاتفك تمامًا.



لحسن الحظ يجب أن يعمل هاتفك كالمعتاد بمجرد أن تشعر بالدفء في مكان ما.











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