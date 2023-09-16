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تلسكوب جيمس ويب يمكنه اكتشاف الحياة من جميع أنحاء المجرة

9/16/2023 11:29:35 PM
(MENAFN- Youm7) أظهرت دراسة جديدة أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) سيكون قادرًا على اكتشاف علامات الحياة على الأرض، إذا كان ينظر من نظام نجمي آخر في درب التبانة، ويثير هذا الاكتشاف الآمال في أن تتمكن المركبة الفضائية الحديثة من اكتشاف الحضارات الفضائية أثناء نظرها نحو عوالم بعيدة في مجرتنا.



وفقًا لما ذكره موقع "Space"، فإنه منذ إطلاقه في أواخر عام 2021، كان تلسكوب جيمس ويب الفضائي يتطلع إلى أعماق الكون بحثًا عن أدلة حول كيفية تشكل الكون المبكر، لكن أحد الأهداف الثانوية للتلسكوب هو تحليل الغلاف الجوي للكواكب الخارجية القريبة، أو الكواكب خارج النظام الشمسي، للبحث عن الغازات التي تنتجها الحياة البيولوجية، والمعروفة باسم البصمات الحيوية، والمواد الكيميائية التي تنتجها الحضارات الفضائية المتقدمة، والمعروفة باسم البصمات التكنولوجية.



وعلى الرغم من كونه التلسكوب الأكثر تقدمًا قيد التشغيل حاليًا، إلا أنه لا يزال من غير الواضح مدى قدرة تلسكوب جيمس ويب الفضائي على اكتشاف العلامات الدالة على وجود حياة ذكية.



قرر الباحثون اختبار ما إذا كان التلسكوب الفضائي قادرًا على اكتشاف الحياة الذكية بنجاح من الكوكب الوحيد في الكون المعروف بأنه صالح للسكن ومأهول حاليًا، وهو الأرض.



كما أنه في الدراسة الجديدة، أخذ الباحثون طيفًا من الغلاف الجوي للأرض وخفضوا جودة البيانات عمدًا لتقليد كيف سيبدو لمراقب على بعد عشرات السنين الضوئية.



استخدم الفريق بعد ذلك نموذجًا حاسوبيًا، والذي كرر قدرات استشعار تلسكوب جيمس ويب الفضائي، لمعرفة ما إذا كانت المركبة الفضائية قادرة على اكتشاف البصمات الحيوية والبصمات التقنية الرئيسية من مجموعة البيانات، مثل الميثان والأكسجين، اللذين تنتجهما الحياة البيولوجية، وثاني أكسيد النيتروجين ومركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs) التي ينتجها الإنسان.



وتُظهر النتائج، أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي يمكنه على الأرجح اكتشاف جميع العلامات الرئيسية للحياة الذكية وغير الذكية في الغلاف الجوي لكوكبنا.







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