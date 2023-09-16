اتفاقية بين ((البحرين الإسلامي)) و((نسيج العقارية)) لتقديم عروض تمويلية للراغبين في تملك مشاريع سكنية بالمحرق

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬ BisB ‭) ‬توقيعه‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬العقارية‭ ‬لمنح‭ ‬المواطنين‭ ‬فرصة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬عقاري‭ ‬متميز‭ ‬مع‭ ‬عملية‭ ‬موافقة‭ ‬سريعة‭ ‬وسلسة‭ ‬عند‭ ‬رغبتهم‭ ‬بالتملك‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬مشاريع‭: ‬كنال‭ ‬فيو‭ ‬في‭ ‬دلمونيا،‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭ ‬بمنطقة‭ ‬عراد،‭ ‬فلل‭ ‬بساتين‭ ‬في‭ ‬البسيتين‭.‬

وتمت‭ ‬مراسم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بالمقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬بحضور‭ ‬جواد‭ ‬حميدان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬ومحمد‭ ‬الشيخ‭ ‬رئيس‭ ‬الاستثمارات‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬بالإضافة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الطرفين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬جواد‭ ‬حميدان‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬تأتي‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬العقارية‭ ‬لتدعم‭ ‬مساعينا‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تيسير‭ ‬عملية‭ ‬تملك‭ ‬زبائننا‭ ‬الأعزاء‭ ‬لبيت‭ ‬العمر،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬أن‭ ‬تُعزز‭ ‬من‭ ‬حزمة‭ ‬حلول‭ ‬التمويل‭ ‬العقاري‭ ‬لدينا‭ ‬والتي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬المتطلبات‭ ‬وتُلبي‭ ‬مختلف‭ ‬احتياجاتهم‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬الشيخ‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬للترويج‭ ‬لباقة‭ ‬مشاريعنا‭ ‬العقارية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬والخدمات‭ ‬المتطورة‭ ‬والمتكاملة‭ ‬الملائمة‭ ‬لنمط‭ ‬حياة‭ ‬العوائل‭ ‬البحرينية‭. ‬متفائلين‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ستقدم‭ ‬للزبائن‭ ‬الكرام‭ ‬خيارات‭ ‬أوسع‭ ‬وخدمات‭ ‬أفضل‭ ‬سعيا‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬رضاهم‭ ‬وتسهيل‭ ‬الخدمات‭ ‬المختلفة‭ ‬والمتكاملة‭ ‬لهم‮»‬‭.‬