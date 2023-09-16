اتفاقية بين ((البحرين الإسلامي)) و((نسيج العقارية)) لتقديم عروض تمويلية للراغبين في تملك مشاريع سكنية بالمحرق

اتفاقية بين ((البحرين الإسلامي)) و((نسيج العقارية)) لتقديم عروض تمويلية للراغبين في تملك مشاريع سكنية بالمحرق
التاريخ
9/16/2023 11:29:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك البحرين الإسلامي ( BisB ) توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع شركة نسيج العقارية لمنح المواطنين فرصة الحصول على تمويل عقاري متميز مع عملية موافقة سريعة وسلسة عند رغبتهم بالتملك في إحدى مشاريع: كنال فيو في دلمونيا، نسايم عراد بمنطقة عراد، فلل بساتين في البسيتين.
وتمت مراسم توقيع الاتفاقية بالمقر الرئيسي لبنك البحرين الإسلامي بحضور جواد حميدان الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية في بنك البحرين الإسلامي ومحمد الشيخ رئيس الاستثمارات لدى شركة نسيج بالإضافة لعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.
وبهذه المناسبة، صرّح جواد حميدان قائلا: «تأتي شراكتنا مع شركة نسيج العقارية لتدعم مساعينا الرامية إلى تيسير عملية تملك زبائننا الأعزاء لبيت العمر، حيث من شأن هذه الخطوة أن تُعزز من حزمة حلول التمويل العقاري لدينا والتي تتماشى مع جميع المتطلبات وتُلبي مختلف احتياجاتهم».
ومن جانبه، قال محمد الشيخ: «يسعدنا التعاون مع بنك البحرين الإسلامي للترويج لباقة مشاريعنا العقارية التي تضم مجموعة متنوعة من الخيارات والخدمات المتطورة والمتكاملة الملائمة لنمط حياة العوائل البحرينية. متفائلين بأن هذه الشراكة ستقدم للزبائن الكرام خيارات أوسع وخدمات أفضل سعيا للوصول إلى رضاهم وتسهيل الخدمات المختلفة والمتكاملة لهم».
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