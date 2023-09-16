Sunday, 17 September 2023 09:10 GMT

اتفاقية بين ((البحرين الإسلامي)) و((نسيج العقارية)) لتقديم عروض تمويلية للراغبين في تملك مشاريع سكنية بالمحرق

9/16/2023 11:29:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬ BisB ‭) ‬توقيعه‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬العقارية‭ ‬لمنح‭ ‬المواطنين‭ ‬فرصة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬عقاري‭ ‬متميز‭ ‬مع‭ ‬عملية‭ ‬موافقة‭ ‬سريعة‭ ‬وسلسة‭ ‬عند‭ ‬رغبتهم‭ ‬بالتملك‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬مشاريع‭: ‬كنال‭ ‬فيو‭ ‬في‭ ‬دلمونيا،‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭ ‬بمنطقة‭ ‬عراد،‭ ‬فلل‭ ‬بساتين‭ ‬في‭ ‬البسيتين‭.‬

وتمت‭ ‬مراسم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بالمقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬بحضور‭ ‬جواد‭ ‬حميدان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬ومحمد‭ ‬الشيخ‭ ‬رئيس‭ ‬الاستثمارات‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬بالإضافة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الطرفين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬جواد‭ ‬حميدان‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬تأتي‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬العقارية‭ ‬لتدعم‭ ‬مساعينا‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تيسير‭ ‬عملية‭ ‬تملك‭ ‬زبائننا‭ ‬الأعزاء‭ ‬لبيت‭ ‬العمر،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬أن‭ ‬تُعزز‭ ‬من‭ ‬حزمة‭ ‬حلول‭ ‬التمويل‭ ‬العقاري‭ ‬لدينا‭ ‬والتي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬المتطلبات‭ ‬وتُلبي‭ ‬مختلف‭ ‬احتياجاتهم‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬الشيخ‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬للترويج‭ ‬لباقة‭ ‬مشاريعنا‭ ‬العقارية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬والخدمات‭ ‬المتطورة‭ ‬والمتكاملة‭ ‬الملائمة‭ ‬لنمط‭ ‬حياة‭ ‬العوائل‭ ‬البحرينية‭. ‬متفائلين‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ستقدم‭ ‬للزبائن‭ ‬الكرام‭ ‬خيارات‭ ‬أوسع‭ ‬وخدمات‭ ‬أفضل‭ ‬سعيا‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬رضاهم‭ ‬وتسهيل‭ ‬الخدمات‭ ‬المختلفة‭ ‬والمتكاملة‭ ‬لهم‮»‬‭.‬

MENAFN16092023000055011008ID1107083153

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث