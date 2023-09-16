شراكة بين خليج البحرين للتكنولوجيا المالية وthe Family Office لتعزيز الابتكار في الحلول الرقمية
التاريخ
9/16/2023 11:29:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت شركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية ( BFB )، وشركة The Family Office المتخصصة بإدارة الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تستهدف إحداث نقلة واسعة في إدارة الثروات في المنطقة.
ووفق هذا التحالف الجديد، سوف تستفيد خليج البحرين للتكنولوجيا المالية من خبراتها المتخصصة في الابتكار الرقمي للتعاون من قرب مع The Family Office لتعزيز منتجاتها الرقمية الحالية. بالإضافة إلى ذلك، سوف تبحث خليج البحرين للتكنولوجيا المالية عن سبل لتطوير الحلول الاستثمارية الرقمية المبتكرة التي تتوافق مع الاتجاهات السائدة في الأسواق، مستفيدة بذلك من مختبر التكنولوجيا المالية Fintech ) Lab ) المزود بأحدث التجهيزات المتطورة ليكون مركزًا للتعاون المشترك.
وتوفر المنصة الاستثمارية الرقمية لشركة The Family Office تجربة لا تضاهى للمستثمرين، حيث تتيح لهم الاستفادة حصريًا من فرص سوق الأسهم الخاصة على المستوى العالمي، والحصول على عروض تخصيص للأصول، وتحفيز أداء محافظهم على مدى 10 سنوات، بما يدعم عملية اتخاذ القرارات على أسس مدروسة ويسهم في تحقيق النمو على المدى الطويل.
وبهذه المناسبة، قال بدر ساتر، الرئيس التنفيذي لشركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية: «تمثل الشراكة بين شركتي خليج البحرين للتكنولوجيا المالية و The Family Office خطة مهمة تجاه تعزيز مكانة البحرين كمركز رائد للحلول المبتكرة للتكنولوجيا المالية». وأضاف: «إن الجمع بين قوة الشركتين سوف يؤدي إلى ابتكار حلول استثمارية رقمية متطورة تلبي احتياجات السوق المتنامية».
من جانبه، قال عبدالمحسن العمران، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة The Family Office : «يسعدنا أن نتعاون مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، وأن نستفيد من مواردها الغنية وشبكتها واسعة النطاق لتعزيز الابتكار وتطوير منتجاتنا الرقمية، ومن ثم توفير حلول آمنة وراسخة لعملائنا الكرام».
MENAFN16092023000055011008ID1107083152
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.