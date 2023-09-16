مناقصة لتأجير وتشغيل وإدارة مساحات الوحدات في مركز المعارض

كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس





طرح‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمزايدات‭ ‬والمناقصات‭ ‬مناقصة‭ ‬لمزود‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬لتأجير‭ ‬وتشغيل‭ ‬وإدارة‭ ‬مساحات‭ ‬الوحدات‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬لعالم‭ ‬المعارض‭ ‬البحرين،‭ ‬مدة‭ ‬سنتين،‭ ‬وسيتم‭ ‬تسلم‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬20‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

ويدعو‭ ‬مركز‭ ‬المعارض‭ ‬الشركات‭ ‬مقدمي‭ ‬العروض‭ ‬من‭ ‬مقدمي‭ ‬الأغذية‭ ‬والمشروبات‭ ‬إلى‭ ‬طلب‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬من‭ ‬المستأجرين‭ ‬المحتملين‭ ‬الذين‭ ‬يقدمون‭ ‬خدمات‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات،‭ ‬ومزود‭ ‬خدمة‭ ‬المتاجر‭ ‬السريعة،‭ ‬ومزود‭ ‬خدمات‭ ‬الزهور‭ ‬والشوكولاتة،‭ ‬ومقدم‭ ‬خدمات‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬الصحية،‭ ‬ومقدم‭ ‬خدمات‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬البحرينية‭ ‬التقليدية‭ ‬المهتمة‭ ‬بتأجير‭ ‬وحدات‭ ‬البيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البهو‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬المعارض‭ ‬البحرين،‭ ‬ويمكن‭ ‬للمستأجرين‭ ‬المحتملين‭ ‬استئجار‭ ‬وحدة‭ ‬بيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬واحدة‭ ‬أو‭ ‬وحدات‭ ‬بيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬متعددة‭ ‬وعدم‭ ‬تجاوز‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬وحدتين‭ ‬لكل‭ ‬مستأجر‭ ‬بعقد‭ ‬مدته‭ ‬سنتان‭.‬