Sunday, 17 September 2023 09:10 GMT

مناقصة لتأجير وتشغيل وإدارة مساحات الوحدات في مركز المعارض

9/16/2023 11:29:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس


طرح‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمزايدات‭ ‬والمناقصات‭ ‬مناقصة‭ ‬لمزود‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬لتأجير‭ ‬وتشغيل‭ ‬وإدارة‭ ‬مساحات‭ ‬الوحدات‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬لعالم‭ ‬المعارض‭ ‬البحرين،‭ ‬مدة‭ ‬سنتين،‭ ‬وسيتم‭ ‬تسلم‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬20‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

ويدعو‭ ‬مركز‭ ‬المعارض‭ ‬الشركات‭ ‬مقدمي‭ ‬العروض‭ ‬من‭ ‬مقدمي‭ ‬الأغذية‭ ‬والمشروبات‭ ‬إلى‭ ‬طلب‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬من‭ ‬المستأجرين‭ ‬المحتملين‭ ‬الذين‭ ‬يقدمون‭ ‬خدمات‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات،‭ ‬ومزود‭ ‬خدمة‭ ‬المتاجر‭ ‬السريعة،‭ ‬ومزود‭ ‬خدمات‭ ‬الزهور‭ ‬والشوكولاتة،‭ ‬ومقدم‭ ‬خدمات‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬الصحية،‭ ‬ومقدم‭ ‬خدمات‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬البحرينية‭ ‬التقليدية‭ ‬المهتمة‭ ‬بتأجير‭ ‬وحدات‭ ‬البيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البهو‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬المعارض‭ ‬البحرين،‭ ‬ويمكن‭ ‬للمستأجرين‭ ‬المحتملين‭ ‬استئجار‭ ‬وحدة‭ ‬بيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬واحدة‭ ‬أو‭ ‬وحدات‭ ‬بيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬متعددة‭ ‬وعدم‭ ‬تجاوز‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬وحدتين‭ ‬لكل‭ ‬مستأجر‭ ‬بعقد‭ ‬مدته‭ ‬سنتان‭.‬

MENAFN16092023000055011008ID1107083151

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث