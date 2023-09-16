مناقصة لتأجير وتشغيل وإدارة مساحات الوحدات في مركز المعارض

مناقصة لتأجير وتشغيل وإدارة مساحات الوحدات في مركز المعارض
التاريخ
9/16/2023 11:29:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتبت: نوال عباس
طرح مركز البحرين العالمي للمعارض على الموقع الإلكتروني للمزايدات والمناقصات مناقصة لمزود الأطعمة والمشروبات لتأجير وتشغيل وإدارة مساحات الوحدات في الموقع لعالم المعارض البحرين، مدة سنتين، وسيتم تسلم مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة إلى تاريخ 20 سبتمبر 2023 على أن يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
ويدعو مركز المعارض الشركات مقدمي العروض من مقدمي الأغذية والمشروبات إلى طلب تقديم عروض من المستأجرين المحتملين الذين يقدمون خدمات الأطعمة والمشروبات، ومزود خدمة المتاجر السريعة، ومزود خدمات الزهور والشوكولاتة، ومقدم خدمات الأطعمة والمشروبات الصحية، ومقدم خدمات الأطعمة والمشروبات البحرينية التقليدية المهتمة بتأجير وحدات البيع بالتجزئة الموجودة في منطقة البهو في عالم المعارض البحرين، ويمكن للمستأجرين المحتملين استئجار وحدة بيع بالتجزئة واحدة أو وحدات بيع بالتجزئة متعددة وعدم تجاوز أكثر من وحدتين لكل مستأجر بعقد مدته سنتان.
MENAFN16092023000055011008ID1107083151
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.