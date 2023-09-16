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ترامب يلمح إلى احتمال اختياره امرأة نائبة له في انتخابات 2024

9/16/2023 11:26:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى أنه قد يختار امرأة كنائبة له إذا فاز بترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024، وقال ترامب ـ في مقتطفات من مقابلة مع برنامج «قابل الصحافة» على شبكة «إن بي سي» تذاع كاملة الأحد ـ «يعجبني هذا المفهوم، لكننا سنختار أفضل شخص.. لكنني أحب المفهوم، نعم».
وأشاد ترامب، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري بفارق كبير، بحاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم، التي أيدته الأسبوع الماضي في حفل لجمع التبرعات للحزب الجمهوري في ولايتها، حيث رفع بعض الحاضرين لافتات مكتوب عليها «ترامب ـ نويم»، وفقا لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء.
وقال ترامب عن نويم «بالتأكيد إنها واحدة من الذين سأضعهم في الاعتبار، أو لشيء آخر ربما»، ووصفها بأنها «حاكمة رائعة وعظيمة».
من جهة اخرى، قال ترامب خلال المقابلة ذاتها إن الرئيس جو بايدن ليس متقدما جدا في السن بما يحول دون سعيه للفوز بولاية رئاسية ثانية، لكن المشكلة الأكبر هي أنه «غير كفؤ».
وأضاف «بعض من أعظم قادة العالم كانوا ثمانينيين»، مضيفا «بالمناسبة لست قريبا من بلوغ سن الثمانين».
وتابع «بايدن ليس متقدما جدا في السن، لكني أعتقد أنه غير كفؤ وهذه مشكلة أكبر».
وأشار الرئيس السابق الى ان عمره لا يسبب له قلقا، مشيرا إلى أن والديه عاشا حياة مديدة وقال «وراثيا، إنه أمر جيد».

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