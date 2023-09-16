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فرنسا تدعو للتضامن والتعبئة في مواجهة تدفق المهاجرين على لامبيدوزا الإيطالية

9/16/2023 11:26:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتبرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن أن المرحلة الحالية تقتضي «في المقام الأول التضامن مع إيطاليا» و«التعبئة» في الاتحاد الأوروبي، في ظل تزايد أعداد المهاجرين الوافدين الى جزيرة لامبيدوزا.
وأشارت إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجري محادثات مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني.
وتزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد الجزيرة رفقة رئيسة الوزراء الإيطالية، بعدما تجاوزت أعداد المهاجرين الوافدين إليها القدرات الاستيعابية، على ما أعلن الاتحاد الأوروبي.
ودعت ميلوني الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في تخفيف الضغط عن إيطاليا بعدما وصل إلى الجزيرة نحو 8500 شخص مؤخرا على متن 199 مركبا، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن خفر السواحل الإيطالي عثر على طفل حديث الولادة ميتا على قارب يحمل مهاجرين إلى الجزيرة.
وأوضحت الوكالة أن خفر السواحل عثر خلال عملية إنقاذ على طفل حديث الولادة ميتا على متن قارب قبالة لامبيدوزا، مضيفة أن الطفل ولد في أثناء الرحلة وتوفى بعد وقت قصير من ولادته.
وفي الأسبوع الماضي، غرق رضيع عمره خمسة أشهر خلال عملية إنقاذ قبالة الجزيرة بعد أن انقلب قارب كان يقل مهاجرين قادمين عبر البحر من شمال أفريقيا.
وقال رئيس بلدية جزيرة لامبيدوزا الصغيرة في إيطاليا الأسبوع الماضي إن أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها تتزايد، بعد وصول نحو 7000 شخص من شمال أفريقيا على متن قوارب خلال يومين.
وأضاف أن لامبيدوزا وصلت إلى «نقطة اللاعودة والجزيرة في أزمة».
ووصل حوالي 120 ألف مهاجر في قوارب إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري، أي ما يقرب من ضعف العدد المسجل في نفس الفترة من عام 2022 والذي بلغ 64 ألفا، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية.
وتقع جزيرة «لامبيدوسا» على بعد أقل من 150 كيلومترا من الساحل التونسي، وهي إحدى المحطات الأولى للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط أملا في الوصول إلى أوروبا.
في غضون ذلك، قال مسؤولون وشهود إن القوات الأمنية التونسية، مدعومة بطائرات ووحدات مكافحة الإرهاب، اطلقت حملة واسعة النطاق في مدينة صفاقس تهدف إلى وقف موجات تدفق آلاف المهاجرين نحو إيطاليا وتستهدف مهربي البشر.
وداهمت وحدات من الحرس الوطني التونسي منازل تؤوي مئات المهاجرين واعترضت شاحنات تحمل مهاجرين باتجاه الشواطئ واحتجزت العديد من القوارب وألقت القبض على مهربين. واستخدمت أيضا وحدات من القوات الخاصة التابعة للحرس وطائرات وكلابا.
وطوق المئات من العناصر الأمنية التونسية أماكن تعرف بأنها «نقاط أمنية سوداء» في مناطق جبينانة وقرقنة والمساترية وفي صفاقس، التي أصبحت نقاطا رئيسية لمغادرة قوارب الهجرة باتجاه إيطاليا.

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