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إعلان الطوارئ الصحية لمدة عام في جميع المناطق المتضررة

9/16/2023 11:26:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا حالة الطوارئ لمدة عام في كامل المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات شرق البلاد.
وقال مدير المركز التابع لحكومة الوحدة الوطنية حيدر السايح في بيان نشر عبر منصة «حكومتنا» الرسمية على فيسبوك إن هذا الإجراء «يأتي تحسبا لمنع تفشي أي مرض».
وأشار إلى «ارتفاع عدد حالات التسمم بمياه الشرب في درنة إلى 150 حالة على الأقل نتيجة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي».
ونبه إلى أن مياه الشرب في هذه المدينة غير صالحة للاستهلاك ويجب الاعتماد على مصادر أخرى.

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