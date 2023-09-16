إعلان الطوارئ الصحية لمدة عام في جميع المناطق المتضررة

إعلان الطوارئ الصحية لمدة عام في جميع المناطق المتضررة
التاريخ
9/16/2023 11:26:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا حالة الطوارئ لمدة عام في كامل المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات شرق البلاد.
وقال مدير المركز التابع لحكومة الوحدة الوطنية حيدر السايح في بيان نشر عبر منصة «حكومتنا» الرسمية على فيسبوك إن هذا الإجراء «يأتي تحسبا لمنع تفشي أي مرض».
وأشار إلى «ارتفاع عدد حالات التسمم بمياه الشرب في درنة إلى 150 حالة على الأقل نتيجة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي».
ونبه إلى أن مياه الشرب في هذه المدينة غير صالحة للاستهلاك ويجب الاعتماد على مصادر أخرى.
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