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كيم يواصل زيارته لروسيا ويستعرض قاذفات نووية وصواريخ فرط صوتية

9/16/2023 11:26:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استعرض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون امس قاذفات استراتيجية ذات قدرات نووية إلى جانب صواريخ فرط صوتية وسفن حربية وذلك برفقة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.
ووجه شويغو التحية لكيم لدى استقباله في مطار كنيفيتشي الروسي الذي يبعد نحو 50 كيلومترا عن مدينة فلاديفوستوك المطلة على المحيط الهادي. ويثير إحياء الصداقة بين موسكو وبيونغ يانغ مخاوف الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أن يؤدي إلى تمكين كيم من الوصول إلى بعض الصواريخ الروسية الخطيرة وغيرها من التقنيات بينما يساعد في تسليح روسيا في حربها بأوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن شويغو أطلع الزعيم كيم على القاذفات الاستراتيجية الروسية تي.يو160 وتي.يو-95 وتي.يو-22 إم3 القادرة على حمل أسلحة نووية وتمثل الركيزة الأساسية للقوة الهجومية الجوية النووية الروسية.
وقال وزير الدفاع الروسي لكيم عن إحدى الطائرات «يمكنها الطيران من موسكو إلى اليابان ثم العودة مرة أخرى».
وتم عرض لقطات أظهرت زعيم كوريا الشمالية وهو يسأل عن كيفية إطلاق الصواريخ من الطائرة وأومأ برأسه وابتسم في بعض الأحيان.
وبعد الطائرات والصواريخ، استعرض كيم السفينة الحربية التابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادي في فلاديفوستوك، حيث شاهد عرضا للبحرية الروسية.
وفي هذه المدينة الكبيرة الواقعة في أقاصي روسيا قرب الحدود مع الصين وكوريا الشمالية، صعد كيم إلى السفينة الحربية الروسية «مارشال شابوشنيكوف» حيث كان في استقباله قائد الفرقاطة.
وكان أيضا على متن السفينة القائد العام للأسطول الروسي نيكولاي يفمينوف الذي شرح للزعيم الكوري الشمالي خصائص السفينة والأسلحة المضادة للغواصات وهي «قاذفات طوربيد رباعية وقاذفات صواريخ RBU-6000»، بحسب وكالة «تاس».
وتفقد كيم أمس الاول مصنع الطائرات المقاتلة الروسي الخاضع لعقوبات غربية.
وناقش الزعيم الكوري الشمالي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسائل عسكرية والحرب في أوكرانيا وتعزيز التعاون عندما التقيا يوم الأربعاء الماضي.
لكن المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف قال للصحافيين إنه لا توجد خطة لتوقيع أي اتفاقيات رسمية خلال الزيارة.

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