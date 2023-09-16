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السلطات الإيرانية تمنع عائلة مهسا أميني من إحياء ذكراها السنوية

9/16/2023 11:26:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منعت السلطات الإيرانية عائلة الشابة الكردية مهسا أميني من إحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاتها التي كانت شرارة احتجاجات واسعة في البلاد، وذلك بإلزامها والد الفتاة بالبقاء في منزله بعد توقيفه لفترة وجيزة، وفق ما أفادت منظمات حقوقية. وتوفيت مهسا أميني عن 22 عاما في 16 سبتمبر 2022، بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق. وسرعان ما أفضى الغضب على وفاتها إلى احتجاجات قادتها خصوصا النساء واستمرت لأسابيع.
وأوقفت قوات الأمن الإيرانية امس والد مهسا أمجد أميني أثناء مغادرته منزله في مدينة سقز بمحافظة كردستان (غرب)، وأطلقت سراحه بعد تحذيره من إقامة مراسم إحياء الذكرى، وفق ما أفادت «الشبكة الكردية لحقوق الإنسان» و«منظمة حقوق الإنسان الإيرانية» (مقرها في النرويج) ومرصد «1500 تصوير». وأشارت هذه المنظمات الى أن أميني منع من مغادرة منزله وانتشر خارجه عدد من أفراد قوات الأمن.
من جهتها، نفت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية «إيرنا» الرسمية عن توقيف أمجد أميني، معتبرة أن نشرها يهدف الى «تحريض السكان على الاحتجاج».

MENAFN16092023000130011022ID1107083135

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