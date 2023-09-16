Sunday, 17 September 2023 09:09 GMT

صواعق رعدية وسيول توقع قتلى في اليمن

9/16/2023 11:26:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تسببت صواعق رعدية في مقتل عدد من الأشخاص غرب اليمن، فيما قضى آخرون بسبب سيول أدت كذلك إلى تدمير عشرات المنازل، حسبما أفادت مصادر طبية ومحلية لوكالة فرانس برس.
وقال الطبيب حمزة سعيد الذي يعمل بمستشفى مديرية اللحية في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر «لقيت ست نساء ورجل على الأقل حتفهم، وأصيب أكثر من ثلاثة بجروح، جراء صواعق رعدية في مديرتي الليحة والزهرة».
وأكدت مصادر محلية «وفاة أسرة مكونة من أربع نساء، بينهن فتاتان جراء صاعقة رعدية ضربت منزلهن في دير السليماني بمديرية اللحية».
وأشارت كذلك إلى «وفاة يمني وزوجته وشقيقته نتيجة صاعقة ضربت منزلهم في منطقة بني زبل بمديرية الزهرة، وأدت أيضا إلى إصابة ثلاثة أشخاص من الأسرة بجروح طفيفة وتم إسعافهم للمستشفى».
وفي مديرية حيس القريبة في محافظة الحديدة، تسببت سيول في جرف عشرات المنازل، حسبما أفاد مسؤول محلي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول التحدث للإعلام. وأوضح لوكالة فرانس برس «تسببت سيول في مقتل امرأة وتدمير عشرات المنازل في حيس».
وغالبا ما يشهد اليمن سيولا جراء الأمطار الغزيرة وعواصف رعدية.
وتقول الأمم المتحدة انه منذ بداية العام الحالي أدت تقلبات الطقس في اليمن إلى نزوح أكثر من 200.000 شخص عن منازلهم، علما أن الكثير منهم قد نزحوا بالفعل عدة مرات بسبب النزاع هناك.
وبحسب المنظمة الأممية، من المتوقع أن تؤثر الأمطار الغزيرة المتوقعة على ما يقرب من مليوني نازح خلال الأسابيع المقبلة «مما يهدد الأرواح وسبل العيش».

MENAFN16092023000130011022ID1107083134

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث