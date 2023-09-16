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السودان تجدد المعارك بمحيط قيادة الجيش بالعاصمة والبرهان يزور أوغندا في سادس محطاته الخارجية

9/16/2023 11:26:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استؤنفت المعارك في محيط القيادة العامة للجيش السوداني بوسط الخرطوم بعد توقف دام أسبوعين، في وقت يقوم قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان بزيارة أوغندا في سادس زيارة خارجية يقوم بها خلال الاسابيع الأخيرة. وأفاد بيان لمجلس السيادة بأن البرهان سيجري محادثات مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني «حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك».
ميدانيا، أفاد شهود بأن دوي الاشتباكات سمع مجددا في وسط الخرطوم في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة بعدما توقفت قبل نحو أسبوعين. وقال سكان في الخرطوم إن «قوات الدعم السريع قصفت بمدفعية ثقيلة القيادة العامة للقوات المسلحة».
كذلك، أكد سكان أنهم «شاهدوا طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة تقصف ضاحية أم درمان» شمال العاصمة السودانية.
في الغضون، حذرت قوى الحرية والتغيير، التجمع السياسي المدني الرئيسي في السودان، من أن البلاد قد تنقسم وتنزلق إلى حرب أهلية طويلة الأمد إذا شكل جانبا الصراع العسكريان حكومتين متناحرتين.
ويأتي تحذير قوى الحرية والتغيير بعد أن هدد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم «حميدتي» بتشكيل سلطة حاكمة في المناطق الخاضعة لسيطرة قواته. وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك إنها تتابع «بقلق بالغ المؤشرات التي تتصاعد بتلويح طرفي الحرب بتكوين حكومة في مواقع سيطرتهما، وهو أمر خطير للغاية سيترتب عليه تفتيت البلاد وتقسيمها».

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