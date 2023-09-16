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حرائق في الجزائر وليبيا تغلق درنة والانهيارات الصخرية تهدد المغرب

9/16/2023 11:26:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مديرية الحماية المدنية بولاية بجاية في الجزائر إخماد نحو 20 حريق غابات بعدة مناطق بالولاية خلال الـ24 ساعة.
وأشارت خلية الإعلام والاتصال التابعة للمديرية في بيان امس إلى أنه «تم السيطرة وإخماد ما يقارب 20 حريق غطاء نباتي بعدة مناطق في ولاية بجاية، فضلا عن حريق واحد في عش الباز ببلدية بجاية وحريق آخر بالمكان المسمى مهوي ببلدية تيشي الذي تم إخماده».
وأضافت أنه «سخرت كل الإمكانات لعدة متدخلين للحد من انتشار وتوسع رقعة هذه الحرائق، على غرار فرق التدخل للأرتال المتنقلة لكل من ولاية البويرة، سطيف وبرج بوعريريج».
وتابعت أن «الحريق متحكم فيه».
وقال مدير الحماية المدنية لولاية بجاية العقيد نور الدين فدي، للتلفزيون الجزائري إنه «تم إخلاء المناطق الآهلة بالسكان تفاديا لأي مخاطر»، مضيفا «نعمل رفقة الجيش الوطني الشعبي على مواجهة أي مخاطر قد تنجم عن هذا الحريق».
وفي 24 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن مقتل 34 شخصا بينهم 10 عسكريين في حرائق غابات نشبت في ولايات شمالية وشرقية من البلاد.
أما في ليبيا، فقد تضاءلت الآمال في العثور على أحياء في درنة شرقي البلاد بعد ستة أيام على فيضانات عنيفة اجتاحت المدينة وتسببت في مقتل آلاف الأشخاص، فيما تحذر منظمات إغاثية من تزايد انتشار الأمراض، وسط دعوات لتنسيق المساعدات.
وقال أحد مصوري وكالة فرانس برس إن المياه الجارفة الناجمة عن الإعصار «دانيال» خلفت وراءها مشهد دمار هائل على جانبي الوادي الذي يجتاز درنة، كما لو أن زلزالا قويا ضربها، فبدت بعض أجزاء المدينة أثرا بعد عين، فيما لم يتبق سوى أجزاء من مبانيها التي لم تجرفها المياه.
وفي بلدة البيضاء الكبيرة التي تقع على بعد 100 كيلومتر غرب درنة، بدأ السكان بتنظيف الطرق والمنازل من أكوام الطين التي خلفتها الفيضانات.
ووصفت مانويل كارتون المنسقة الطبية لفريق من منظمة «أطباء بلا حدود» الوضع في درنة بأنه «فوضوي» ويحول دون حسن سير عملية إحصاء الضحايا والتعرف على هوياتهم.
وشددت على «وصول أعداد كبيرة من المتطوعين من جميع أنحاء ليبيا وخارجها»، داعية إلى «إعطاء الأولوية لتنسيق المساعدات» وتوزيعها.
وفي سياق متصل، اعلنت السلطات الليبية أنه «اعتبارا من امس تم تطبيق إجراءات جديدة في منطقة الكارثة» التي سيتم إغلاقها أمام المدنيين والأجهزة الأمنية.
وقال أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب ومدعومة من الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر: «لن يتمكن من الوصول إلى درنة سوى فرق البحث والمحققين الليبيين والأجانب»، في اشارة الى إغلاق المدينة المنكوبة.
وأضاف خلال اجتماعه مع الوزراء والخبراء امس ان «هذه إحدى نتائج الخلافات والحروب والأموال التي ضاعت».

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا حالة الطوارئ لمدة عام في كامل المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات شرق البلاد.
وقال مدير المركز التابع لحكومة الوحدة الوطنية حيدر السايح في بيان نشر عبر منصة «حكومتنا» الرسمية على فيسبوك إن هذا الإجراء «يأتي تحسبا لمنع تفشي أي مرض».
وأشار إلى «ارتفاع عدد حالات التسمم بمياه الشرب في درنة إلى 150 حالة على الأقل نتيجة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي».
ونبه إلى أن مياه الشرب في هذه المدينة غير صالحة للاستهلاك ويجب الاعتماد على مصادر أخرى.

بدورها، دعت الديبلوماسية الأميركية ستيفاني وليامز وهي ممثلة الأمم المتحدة السابقة في ليبيا، إلى تدخل دولي عاجل، وإنشاء «آلية مشتركة وطنية ودولية للإشراف على أموال» المساعدة، حاملة على الطبقة السياسية الليبية التي تميل إلى استخدام «حجة السيادة» لتوجيه عمليات المساعدة «بحسب مصالحها».
من جهته، قال الناطق باسم المشير حفتر أحمد المسماري في مؤتمر صحافي في مدينة بنغازي الكبيرة في شرق ليبيا إن حاجات الإعمار هائلة.
في هذه الأثناء، وصلت مطار بنغازي، العديد من طائرات الاغاثة الدولية التي تحمل أطنانا من المساعدات.
أما على صعيد زلزال المغرب، فقد حذر معهد الجيوفيزياء الوطني في المغرب بعد اسبوع من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، من أن خطر حصول انهيارات جديدة مستمر فيما ارتفعت اعداد الضحايا إلى اكثر من 5000 قتيل وما يفوق 5674 مصابا.
وقال مدير معهد الجيوفيزياء الوطني ناصر جبور في تصريح لقناة «العربية/ الحدث» الاخبارية امس إن «خطر الانهيارات الصخرية مستمر»، ما يعرقل وصول المساعدات أيضا إلى بعض المناطق الجبلية.
وأكد جبور حصول مئات الانزلاقات في التربة لاسيما في القرى المنكوبة بإقليم الحوز، مركز الزلزال، وجبال الأطلس المرتفعة.
ولفت إلى أن بعض الطرق فتحت ومن ثم أغلقت بسبب الانهيارات الصخرية جراء الهزات الارتدادية.
وأشار الى أن هذا الخطر ربما يدوم طويلا، لأن الصخور في تلك المرتفعات لم تعد صامدة وثابتة بسبب الهزات والزلزال أيضا.
أما فيما يتعلق بعمليات إعادة الترميم والأعمال، والتي من المتوقع أن تنطلق قريبا، فأوضح أن المعهد نصح بتغيير بعض مواقع المنازل في المناطق الجبلية المهددة جراء تلك الانهيارات.
ولفت إلى وجوب إبعاد تلك المنازل في المستقبل عن الأماكن المحتملة لحصول سيول وفيضانات أو ما شابه.
ويتميز إقليم الحوز بقرى نائية، ومنازل تراثية قديمة بنيت من الطين والخشب لكي تحفظ البرودة صيفا والحرارة شتاء.
كما تعتبر العديد من طرقات الإقليم لاسيما في المرتفعات ترابية وضيقة تحيطها الصخور والوديان من الجانبين.

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