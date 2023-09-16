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المدعي الخاص يطالب بمنع تصريحات ترامب قبل محاكمته لعدم ترهيب هيئة المحلفين والشهود

9/16/2023 11:26:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طلب المدعي الخاص الأميركي جاك سميث من القاضية تانيا تشاتكن إصدار أمر حظر نشر بحق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قبل محاكمته الفيدرالية بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2020. واعتبر سميث أمام محكمة واشنطن الفيدرالية أن الانتقادات المتكررة من ترامب لمسؤولي وزارة العدل وسكان واشنطن والقاضية المكلفة الملف تانيا تشاتكن، قد تؤثر على آراء هيئة المحلفين التي ستتألف من سكان محليين.
ورد ترامب سريعا على ذلك من خلال منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» قائلا «إذا أقوم بحملة انتخابية لأصبح رئيسا ولا يسمح لي بالتعليق؟ إنهم يسربون معلومات ويكذبون ويقاضون ولن يسمحوا لي بالكلام؟».
واعتبر سميث أن تصريحات ترامب «قد يكون لها تأثير ملموس على حياد هيئة المحلفين وفي الوقت نفسه على شهادات الشهود». وأضاف في وثيقة قضائية أن أي فرد يقرأ أو يسمع تعليقات ترامب «قد يخشى منطقيا أن يكون الهدف التالي لهجمات المدعى عليه».
ويعد ترامب الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمواجهة الرئيس الديموقراطي جو بايدن في انتخابات 2024. إلا أن الرئيس السابق يواجه اعتبارا من مارس المقبل إجراءات محاكمة في واشنطن في قضية محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها لصالح بايدن.
وستبدأ محاكمته في الرابع من مارس 2024 عشية «الثلاثاء الكبير»، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بغالبيتهم بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب لاختيار مرشحهم. وحتى ذلك الحين، يسعى سميث إلى أن يمنع الملياردير الجمهوري من الإدلاء بأي تصريحات مهينة بحق أي شخص ذكر اسمه في القضية أو قد يذكر أو بشأن الشهود المستقبليين.
وسبق لترامب أن اتهم تشاتكن بأنها «تكرهه» ووصف مكتب المدعي الخاص بأنه «فريق من البلطجية».
واعتبر مكتب المدعي أن هذه التصريحات تحولت إلى تهديدات حقيقية، لافتا إلى أنه «من الواضح أن هذه التهديدات سببها التصريحات المتكررة الصادرة عن المتهم».
جاء ذلك غداة توجيه المدعي الخاص ديفيد فايس، اتهاما الى هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن بالإدلاء ببيانات كاذبة في نموذج فيدرالي عند قيامه بشراء سلاح، في عام 2018، وحيازة سلاح ناري.
لكن في المقابل، أكد البيت الأبيض أن «الرئيس الأميركي لم يرتكب أي خطأ وأن المشرعين الجمهوريين ليس لديهم في الواقع أي أساس للتحقيق في قضية المساءلة»، فيما يستبعد مراقبون قانونيون أميركيون إدانة بايدن في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون.

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