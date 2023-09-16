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العلاقات الكويتية ـ الصينية تاريخية وتنموية

9/16/2023 11:26:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

تتميز الكويت بأنها اول دولة خليجية تقيم علاقات ديبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، كما انها أول دولة عربية توقع اتفاقية تفاهم مع الصين بشأن بناء مشترك لمبادرة الطريق والحزام.
كمــا وقـعت الكويت في مايو الماضي مذكرة تفاهم للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون بصفتها شريك حوار، تمهيدا للانضمام بشكل كامل.
ومنظمة شنغهاي للتعاون تأسست في شنغهاي الصينية في 2001 وتضم حاليا 8 دول أعضاء من بينها الصين وروسيا والهند، ولدى 4 دول صفة مراقب من بينها أفغانستان وإيران، بحسب موقع المنظمة الرسمي.
وتأتي الزيارة المتوقعة لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الى الصين، في وقت تتنامى فيه العلاقات الصينية ـ الخليجية - وسط نشاط ملحوظ لبكين في منطقة الشرق الأوسط - لاسيما بعد أن نجحت الصين في التوسط لإعادة العلاقات بين السعودية وإيران في مارس الماضي.
العلاقات الكويتية ـ الصينية تتطور بشكل كبير وتتنامى فرصها بصورة مستدامة وتجني ثمارها. هذا العام يحتفل البلدان بمرور الذكرى 52 على إقامتهما العلاقات الديبلوماسية الرسمية.
ويعتبر موقع الكويت الجغرافي مركزا اقتصاديا وتجاريا مهما في قلب العالم يربط بين الشرق والغرب، كما تتوافق رؤية كويت جديدة 2035 مع مبادرة الطريق والحزام، وذلك يجعلها شريكا استراتيجيا تسعى الصين الى الدفع بمستويات غير مسبوقة من التعاون ذات المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة للطرفين.
كما أن الصين دولة ذات قوة بشرية واقتصادية وتنموية وتعد قوة عظمى عسكرية تحمي مصالحها ومصالح حلفائها وتمتلك حق النقض الفيتو في مجلس الأمن.
بالختام، سياسة الكويت الخارجية معتدلة قائمة على المصالح والمنافع المشتركة والدخول في تكتلات ذات وزن وثقل اقتصادي ومالي وتنموية يسهم في بناء الكويت الجديدة ويحمي مصالحها وسيادتها. ودمتم بخير.

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