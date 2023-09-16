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التسليم والثقة والفائدة

9/16/2023 11:26:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ٭ يذهب أحدنا لصالون الحلاقة، سعيا منه لتحسين منظره الخارجي، لتعديل مزاجه الداخلي، فيسلم نفسه لشفرة الحلاق، فيجلس على الكرسي، بهدوء كامل وسكينة مطلقة، فلا جسده يتحرك، ولا فمه يتكلم، ثقة منه بمن يملك شفرة الحلاقة، وإيمانا مطلقا بمن يملك الآلة الحادة، تسليمك جسمك طواعية له، وإعطاؤك رقبتك إيمانا به سيجعلانه يخرجك بأحلى وأبهى وأجمل صورة ممكنة.
٭ هذا المشهد، يجعلك تفكر كم في التسليم أحيانا من فائدة كبيرة، ومنفعة عظيمة إن كان هذا التسليم في محله ومكانه الصحيح.
٭ كــثر المختصون في مجال الصحة النفسية، وزاد عدد المستشارين الأسريين والـ «لايف كوتشينج» والمعالجين النفسيين، وهـــذا الأمر على ســوئه إيجابي.
٭ فحينما تكثر المشاكل بالمجتمع، وتزداد حالات الاكتئاب، وينعزل الناس عن الناس، وتشتد الأعصاب، وتتوتر العلاقات، ويكثر القتل، ويستمرئ الناس أبغض الحلال، تتشتت الأسر، ويضيع الأبناء، فيعزف الشباب، وتمتنع الفتيات، وتسوء أخلاق البعض.
٭ هنا يكون دور المعالج ضرورة حتمية، وأمر لابد منه، ولكن لمن نسلم مفاتيح قلوبنا، ومغاليق عقولنا، وأسرار أفئدتنا.
٭ المعالج النفسي بالعيادات، لا يقل نفعا عن الدكتور في المستشفيات، كلاهما يحتاج إليهم لإصلاح الخلل الخارجي للجسد، وتعديل المزاج الداخلي للروح.
٭ لذلك من يتصدر لسماع مشاكل الناس وهمومهم، ويفرغ من وقته الثمين للاستماع بإنصات واهتمام لما في صدور المجروحين والمكلومين، عليه أن يكون كشفرة بيد حلاق، يجعل من سلم نفسه له يخرج منه وقد شفي تماما من الجروح الداخلية ومن الأحزان العميقة، ومن الذكريات الأليمة.
٭ البعض للأسف الشديد يسلم نفسه لمن لا يستحق، ويفضي بأسراره الخاصة لمن لا يؤتمن، ويبث أحزانه لمن لا يهتم، ثم يضرب أخماسا بأسداس، ويندم على ما قام به ولكن بعد فوات الأوان.
٭ الثقة تعطى ولكن بحذر، وتمنح ولكن بحيطة، وتسترجى من الصادقين المخلصين، الراغبين بالإفادة والطامعين بالنفع.


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