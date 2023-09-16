التسليم والثقة والفائدة

التسليم والثقة والفائدة
التاريخ
9/16/2023 11:26:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ٭ يذهب أحدنا لصالون الحلاقة، سعيا منه لتحسين منظره الخارجي، لتعديل مزاجه الداخلي، فيسلم نفسه لشفرة الحلاق، فيجلس على الكرسي، بهدوء كامل وسكينة مطلقة، فلا جسده يتحرك، ولا فمه يتكلم، ثقة منه بمن يملك شفرة الحلاقة، وإيمانا مطلقا بمن يملك الآلة الحادة، تسليمك جسمك طواعية له، وإعطاؤك رقبتك إيمانا به سيجعلانه يخرجك بأحلى وأبهى وأجمل صورة ممكنة.
٭ هذا المشهد، يجعلك تفكر كم في التسليم أحيانا من فائدة كبيرة، ومنفعة عظيمة إن كان هذا التسليم في محله ومكانه الصحيح.
٭ كــثر المختصون في مجال الصحة النفسية، وزاد عدد المستشارين الأسريين والـ «لايف كوتشينج» والمعالجين النفسيين، وهـــذا الأمر على ســوئه إيجابي.
٭ فحينما تكثر المشاكل بالمجتمع، وتزداد حالات الاكتئاب، وينعزل الناس عن الناس، وتشتد الأعصاب، وتتوتر العلاقات، ويكثر القتل، ويستمرئ الناس أبغض الحلال، تتشتت الأسر، ويضيع الأبناء، فيعزف الشباب، وتمتنع الفتيات، وتسوء أخلاق البعض.
٭ هنا يكون دور المعالج ضرورة حتمية، وأمر لابد منه، ولكن لمن نسلم مفاتيح قلوبنا، ومغاليق عقولنا، وأسرار أفئدتنا.
٭ المعالج النفسي بالعيادات، لا يقل نفعا عن الدكتور في المستشفيات، كلاهما يحتاج إليهم لإصلاح الخلل الخارجي للجسد، وتعديل المزاج الداخلي للروح.
٭ لذلك من يتصدر لسماع مشاكل الناس وهمومهم، ويفرغ من وقته الثمين للاستماع بإنصات واهتمام لما في صدور المجروحين والمكلومين، عليه أن يكون كشفرة بيد حلاق، يجعل من سلم نفسه له يخرج منه وقد شفي تماما من الجروح الداخلية ومن الأحزان العميقة، ومن الذكريات الأليمة.
٭ البعض للأسف الشديد يسلم نفسه لمن لا يستحق، ويفضي بأسراره الخاصة لمن لا يؤتمن، ويبث أحزانه لمن لا يهتم، ثم يضرب أخماسا بأسداس، ويندم على ما قام به ولكن بعد فوات الأوان.
٭ الثقة تعطى ولكن بحذر، وتمنح ولكن بحيطة، وتسترجى من الصادقين المخلصين، الراغبين بالإفادة والطامعين بالنفع.
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