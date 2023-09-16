التحول الرقمي
التاريخ
9/16/2023 11:26:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
على مدار السنوات الأخيرة مازالت وزارة الداخلية تبهرنا بقفزات نوعية في التحول الرقمي، فلم تأل جهدا في حوسبة المعاملات، وتمكين المواطن والمقيم من إنجازها في فضاء تقني مريح، لا مكان فيه للمستندات الورقية، والاحتقانات المرورية، فانخرطت في تقنيات التوقيع الإلكتروني والتراسل الإلكتروني ووطنت معظم معاملاتها في تطبيقات ذكية عبر الهاتف أو الكمبيوتر.
هذا النهج يجب أن تسير عليه جميع المؤسسات والقطاعات. وهنا أنقل صورة معاناة موظفي وزارة الأوقاف - ومنهم مؤذنون وأئمة - في إجراء معاملاتهم، من جولات مكوكية، تستلزم مراجعة المزيد من الإدارات والأقسام، ومهر المعاملات بالتواقيع والأختام.
فتجديد الإقامة يفرض على أي موظف من هؤلاء إحضار كتاب من إدارته، واقتطاع يومين للخروج من مسجده أو منزله، إلى مبنى الوزارة بمنطقة الرقعي، ثم التنقل بين نحو 10 غرف للمزيد من التوقيعات، واستخراج الوثائق والمستندات، ثم اقتطاع يوم آخر لدفع رسوم إقامته عبر جهاز كي نت.
أيضا حينما يتقدم الموظف بالإجازة ويكون عليه استصدار خروجية، فإن عليه مراجعة المزيد من المسؤولين، فلماذا الإصرار على حضور الموظف دون داع له؟ وما الذي يمنع من أن ننتهج حذو «الداخلية» وجهات أخرى حكومية ومصرفية في رقمنة المعاملات بالكامل؟ واعتماد التعامل الإلكتروني؟ والتراسل الإلكتروني؟ والتوقيع الإلكتروني؟ والدفع الإلكتروني؟
لماذا لم نستفد من تجربة كورونا، التي أرغمتنا على تطوير أنفسنا واعتماد تقنية الباركود أداة توثيق حديثة بدلا من التوقيع والأختام؟ ولماذا لا يتم إنجاز إجازة الموظف وخروجيته عبر تقديم المعاملة إلكترونيا، ثم الحصول على باركود رقمي يتم مسحه والتشييك عليه من قبل موظفي المطار أو المنافذ الحدودية؟
في سنة 2021 دشن وزير الأوقاف الأسبق تطبيق بوابة الأوقاف على الهواتف الذكية قائلا حينذاك: «إن الأوقاف تسير نحو التحول الرقمي»، ورغم ذلك لم يتم هذا التحول، ومعظم المعاملات مثقلة بالمزيد من المتطلبات، والحضور والمراجعات، أما تطبيق بوابة الأوقاف فلا يرقى للمستوى المطلوب، ولا تنجز من خلاله معاملة، ولا يستفيد من تطبيقات بنكية وأخرى حكومية مثل «سهل» الذي تتسابق الوزارات الى الاستفادة من سلاسته وإنجاز معاملاتها من خلاله.
دولتنا الكريمة أنفقت أموالا طائلة لإنشاء بنى تحتية للمعاملات الإلكترونية، ولتقليص الدورة المستندية، اتساقا مع توجه العالم المتحضر لمزيد من التسهيلات، فجدير بجميع الجهات أن تواكب توجه الدولة، وأن تكون قدوة في الرفق بالناس وتسهيل مصالحهم.
ما نتمناه من وزارة الأوقاف أن تسارع في أن تكتسي بالزي الرقمي في إنجاز المعاملات وتجديد الإقامات واستصدار الخروجيات.
الأمر يحتاج إلى جرة قلم من أنامل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الخلوق عبدالرحمن المطيري، وقرارات حاسمة منه، وتعاون من وكلائه ومستشاريه، فلسنا أقل من الآخرين، ولا مقدرتهم بأفضل من مقدرتنا. والله الموفق.
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