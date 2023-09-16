على مدار السنوات الأخيرة مازالت وزارة الداخلية تبهرنا بقفزات نوعية في التحول الرقمي، فلم تأل جهدا في حوسبة المعاملات، وتمكين المواطن والمقيم من إنجازها في فضاء تقني مريح، لا مكان فيه للمستندات الورقية، والاحتقانات المرورية، فانخرطت في تقنيات التوقيع الإلكتروني والتراسل الإلكتروني ووطنت معظم معاملاتها في تطبيقات ذكية عبر الهاتف أو الكمبيوتر.

هذا النهج يجب أن تسير عليه جميع المؤسسات والقطاعات. وهنا أنقل صورة معاناة موظفي وزارة الأوقاف - ومنهم مؤذنون وأئمة - في إجراء معاملاتهم، من جولات مكوكية، تستلزم مراجعة المزيد من الإدارات والأقسام، ومهر المعاملات بالتواقيع والأختام.

فتجديد الإقامة يفرض على أي موظف من هؤلاء إحضار كتاب من إدارته، واقتطاع يومين للخروج من مسجده أو منزله، إلى مبنى الوزارة بمنطقة الرقعي، ثم التنقل بين نحو 10 غرف للمزيد من التوقيعات، واستخراج الوثائق والمستندات، ثم اقتطاع يوم آخر لدفع رسوم إقامته عبر جهاز كي نت.

أيضا حينما يتقدم الموظف بالإجازة ويكون عليه استصدار خروجية، فإن عليه مراجعة المزيد من المسؤولين، فلماذا الإصرار على حضور الموظف دون داع له؟ وما الذي يمنع من أن ننتهج حذو «الداخلية» وجهات أخرى حكومية ومصرفية في رقمنة المعاملات بالكامل؟ واعتماد التعامل الإلكتروني؟ والتراسل الإلكتروني؟ والتوقيع الإلكتروني؟ والدفع الإلكتروني؟

لماذا لم نستفد من تجربة كورونا، التي أرغمتنا على تطوير أنفسنا واعتماد تقنية الباركود أداة توثيق حديثة بدلا من التوقيع والأختام؟ ولماذا لا يتم إنجاز إجازة الموظف وخروجيته عبر تقديم المعاملة إلكترونيا، ثم الحصول على باركود رقمي يتم مسحه والتشييك عليه من قبل موظفي المطار أو المنافذ الحدودية؟

في سنة 2021 دشن وزير الأوقاف الأسبق تطبيق بوابة الأوقاف على الهواتف الذكية قائلا حينذاك: «إن الأوقاف تسير نحو التحول الرقمي»، ورغم ذلك لم يتم هذا التحول، ومعظم المعاملات مثقلة بالمزيد من المتطلبات، والحضور والمراجعات، أما تطبيق بوابة الأوقاف فلا يرقى للمستوى المطلوب، ولا تنجز من خلاله معاملة، ولا يستفيد من تطبيقات بنكية وأخرى حكومية مثل «سهل» الذي تتسابق الوزارات الى الاستفادة من سلاسته وإنجاز معاملاتها من خلاله.

دولتنا الكريمة أنفقت أموالا طائلة لإنشاء بنى تحتية للمعاملات الإلكترونية، ولتقليص الدورة المستندية، اتساقا مع توجه العالم المتحضر لمزيد من التسهيلات، فجدير بجميع الجهات أن تواكب توجه الدولة، وأن تكون قدوة في الرفق بالناس وتسهيل مصالحهم.

ما نتمناه من وزارة الأوقاف أن تسارع في أن تكتسي بالزي الرقمي في إنجاز المعاملات وتجديد الإقامات واستصدار الخروجيات.

الأمر يحتاج إلى جرة قلم من أنامل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الخلوق عبدالرحمن المطيري، وقرارات حاسمة منه، وتعاون من وكلائه ومستشاريه، فلسنا أقل من الآخرين، ولا مقدرتهم بأفضل من مقدرتنا. والله الموفق.



